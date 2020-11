Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: eventi sul web

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si sposta sul web con tanti appuntamenti online.

Parte lunedì 23 novembre la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, giunta alla sua quinta edizione. L’atteso evento celebra quest’anno i 200 anni della nascita di Pellegrino Artusi con il titolo “‘Saperi e sapori delle terre italiane, a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi“.

La quinta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si svolgerà sul web, a causa della pandemia di Covid-19, con tanti appuntamenti online. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: il programma

Tutta dedicata al celebre gastronomo e scrittore Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana moderna, in occasione dell’anniversario dei 200 anni dalla nascita, la quinta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si sposta sul web, per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza.

In programma sono previsti incontri, conferenze, webinar, masterclass, show-cooking virtuali, lezioni di cucina e tanto altro. La Regione Emilia Romagna, terra natale dell’Artusi, nato a Forlimpopoli, presenterà ben 60 eventi in 31 Paesi del mondo. Gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con ambasciate, consolati, Istituti italiani di cultura, Ice e Camere di Commercio all’Estero, Enit, Società Dante Alighieri, Università, associazioni e altre istituzioni che rappresentano e promuovono nel mondo la cultura gastronomica e i prodotti italiani certificati.

Verranno presentate anche le ricette dell’Artusi, tratte dal celebre manuale “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“, del 1891. Prezioso volume che è presente quasi in ogni casa italiana. Insieme agli eventi culinari non mancheranno gli appuntamenti culturali, con mostre digitali, video, show, in diverse lingue, insieme a un video realizzato da Casa Artusi per il bicentenario.

Le mostre che verranno proposte online sono quelle che celebrano Pellegrino Artusi e Federico Fellini, di cui invece quest’anno ricorre il centenario della nascita. Due figli celebri e illustri dell’Emilia Romagna.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo promuove uno stile di vita sano attraverso la dieta mediterranea e la tutela della tradizione culinaria italiana, concentrandosi sui temi della sostenibilità, della qualità e della salute. L’evento è promosso dal Ministero Affari esteri e Cooperazione internazionale.

Per informazioni: www.ambasciatoridelgusto.it/5-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo

