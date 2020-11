Romina Power, la rivelazione inedita su Ylenia: “Amava farlo per me”

Romina Power condivide sul proprio profilo Instagram una rivelazione inedita sul rapporto con l’amatissima figlia Ylenia Carrisi.

Il mese di novembre si accinge alla conclusione e si avvicina sempre di più anche la ricorrenza del compleanno di Ylenia Carrisi. Come spiegato più volte dalla cantante californiana, per lei questo mese è tutto dedicato alla figlia scomparsa nel dicembre del 1993. Ogni anno Romina Power condivide foto e informazioni sulla figlia a cadenza quotidiana. I motivi di questa scelta sono due, il primo e più importante è quello di rinnovare la speranza che la figlia possa un giorno tornare. L’altro è quello di ricordarla, condividere con i fan e con il mondo aspetti e immagini della sua vita, un modo per onorarne il ricordo e condividere il proprio affetto nei suoi confronti.

In questi 23 giorni Romina ha pubblicato scatti di tipologia differente. Ci sono state foto dell’infanzia (comprese quelle del suo arrivo a casa o insieme ai fratelli), quelle dell’adolescenza e quelle dell’età adulta alla quale era appena arrivata quando è scomparsa. Ad accompagnare queste immagini anche delle didascalie, alcune delle quali semplicemente descrittive, altre che hanno rivelato alcuni dettagli inediti sulla figlia di Al Bano e Romina.

Romina Power: “Ylenia amava farlo per me”

Nel post odierno vediamo una bella foto di Ylenia sorridente davanti ad uno specchio. Un’immagine che lascia trasparire un momento di divertimento e complicità tra madre e figlia e sulla quale Romina Power scrive: “Ylenia amava posare per me”. Successivamente la cantante ricorda che la sua carriera professionale stava per ricevere uno slancio: “Le mancava un solo esame per laurearsi al King’s college di Londra, ma le avevano già offerto un posto come maestra di letteratura Spagnola”.