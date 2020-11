Remo Ruffini, chi è il proprietario e amministratore delegato della Moncler

Remo Ruffini è proprietario e amministratore delegato della Moncler: foto, vita privata e carriera dell’imprenditore comasco.

Remo Ruffini è un imprenditore italiano, proprietario e amministratore delegato della famosa azienda tessile Moncler dal 2003.

Ma cosa sappiamo sulla carriera e sulla vita privata dell’imprenditore comasco?

Remo Ruffini: carriera e vita privata

Remo Ruffini è nato a Como il 27 agosto 1961 ed è figlio di imprenditore nel settore tessile, per cui non è stato difficile scegliere la strada da intraprendere per il futuro: il papà Gianfranco Ruffini era proprietario dell’omonima azienda tessile negli anni Settanta con la sede principale a New York, negli Stati Uniti e anche la mamma Anita ha acquisito un’azienda dello stesso settore.

Proprio negli Stati Uniti Remo ha iniziato la sua brillante carriera, lavorando nell’azienda di suo padre per poi tornare nel suo paese d’origine, in Italia e fondare un’azienda tutta sua: la New England. La società sarà nelle mani di Remo per sedici anni finché non la venderà nel 2000 al Gruppo Stefanel.

Negli stessi anni in cui ha fondato la NE, Ruffini ha iniziato ad avvincarsi alla Moncler, con il ruolo di consulente creativo per la holding che controllava il brand. Fino al momento in cui ha acquisito definitivamente la Moncler, nel 2003 diventandone proprietario in un momento di grave crisi per il brand e rivoluzionandolo completamente. I cambiamenti apportati da Ruffini hanno tirato su di nuovo Moncler, portandola in quotazione alla Borsa di Milano, dieci anni dopo. Due anni fa, nel 2018, ha creato il progetto Moncler Genius che vede la collaborazione del brand con nuovi designer, per lanciare collezioni mensili. I designer devono reinterpretare il brand attraverso il loro stile e la loro personalità.

Per quanto riguarda la vita privata di Remo Ruffini, sappiamo che vive tra Como e Milano, che è sposato e ha due figli. L’imprenditore inoltre sarà ospite questa sera a Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro.