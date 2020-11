Paolo Conticini, l’amara confessione su Ballando con le stelle

Ballando con le Stelle, Paolo Conticini confessa le sue difficoltà a Storie Italiane. Ecco perché è stato un percorso molto duro.

Paolo Conticini, secondo classificato di quest’ultima edizione di Ballando con le Stelle, 2020, è intervenuto durante la puntata odierna di Storie Italiane. In collegamento con la Verra Kinnunen, sua insegnante di danza, Paolo ha tirato le somme della sua esperienza al talent show di Milly Carlucci. “Tra me e Veera è nato un bel feeling, ma Ballando è stato un percorso molto duro”, ha confessato. I vincitori del talent sono stati parecchi contestati, per non parlare dello “scandalo” della Isoardi. Ma quando gli è stato chiesto se si aspettava di vincere, Conticini ha glissato: “Tutti speravano di vincere”, ha risposto ridendo.

Paolo Conticini, a Ballando con le Stelle un percorso difficile

Quando Eleonora Daniele ha fatto notare a Conticini di essere stato il favorito fin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle, lui ha detto: “Non ero l’unico. Anche Gilles è stato ben retribuito di complimenti”. Poi ha continuato: “Io ero solo uno dei concorrenti favoriti, ma non l’unico. Eravamo tre o quattro, c’era anche Daniele Scardina tra i favoriti”. A prendere parola subito dopo Paolo, sempre in collegamento, Alberto Matano, che ha provato a chiarire la situazione: “Nella prima puntata tutti gli occhi erano puntati su Paolo. Gilles ha avuto invece un inizio più stentato: si è acceso più avanti e ad un certo punto è esploso. […] Paolo ha fatto un bel percorso all’inizio, poi ha avuto una flessione e successivamente si è ripreso”.

