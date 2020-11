Oroscopo del giorno, martedì 24 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

Una nuova settimana è oramai cominciata. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 24 Novembre 2020.

Dicembre è sempre più vicino, ed è oramai cominciata la quarta settimana di Novembre, l’ultima. Che cosa avranno in serbo oggi per noi gli astri e le stelle? Dolci sorprese e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 24 Novembre 2020.

Martedì 24 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Oggi potreste essere in attesa di qualcosa che vi terrà sulle spine per tutta la giornata. Cercate di rimanere rilassati: gli astri sono dalla vostra parte, abbiate fede! In amore via libera, ma prestate attenzione ai segnali inviati dal vostro partner.

Toro. Oggi ancora non ci siamo. La giornata si prospetta non particolarmente positiva e il consiglio migliore è quello di evitare le discussioni. Tenetevi lontano dagli affari e dagli azzardi: non è il momento giusto di affidarsi al caso.

Gemelli. Le prossime ore si prospettano decisamente piacevoli e divertenti. Un po’ di svago fa sempre bene, soprattutto se meritato, dunque non sentitevi in colpa di fronte ad uno strappo alla regola!

Cancro. Cielo sereno per voi durante la giornata di oggi. I tempi sono maturi per dedicarsi all’arte ed alla creatività e per prendersi una pausa dallo stressante mondo del lavoro. Attenzione alle scadenze: non fatevi cogliere impreparati dalle deadlines.

Leone. Per affrontare la giornata è necessario un coraggio da leoni! Gli impegni molto probabilmente vi riempiranno oggi la maggior parte delle ore libere, ma non tutti i mali vengono per nuocere: l’impegno darà i suoi succosi frutti a breve.

Vergine. La giornata è buona per l’eros e per l’amore, dunque via libera! Un buon consiglio potrebbe essere quello di fidarsi del proprio istinto. Gli astri sono dalla vostra parte, perciò gettatevi a capofitto. I tempi sono ottimi per gli azzardi e le nuove esperienze.

Bilancia. È giunto il momento di staccare un po’ la spina. Finalmente è cielo sereno per voi, che potrete riprendere un po’ di fiato dopo gli ultimi stressanti giorni. Cercate però di non adagiarvi sugli allori: avete degli obiettivi da perseguire e da non perdere di vista.

Scorpione. Il vostro periodo di solitudine procede a gonfie vele e molto probabilmente vi sta restituendo gran parte della serenità persa negli ultimi giorni. Attenzione però a non esagerare: la spalla di un amico potrebbe essere la soluzione migliore per recuperare il buon umore.

Sagittario. Nuovi incontri potrebbero colorare oggi la vostra giornata. In amore fuochi d’artificio, dunque spalancate le porte a tutte le possibilità. Attenzione a non perdere fiducia in voi stessi: fidatevi sempre del vostro istinto!

Capricorno. Buone notizie per voi, sia in ambito lavorativo che sentimentale. La tensione degli ultimi tempi potrebbe avervi un po’ scoraggiato, ma niente panico: tutto andrà per il meglio. Preparatevi a ricevere buone notizie.

Aquario. È normale talvolta sentirsi un po’ giù di morale, ma non disperate: i prossimi giorni si porteranno via tutte le nuvole grigie. Attenzione agli oggetti a voi cari, potreste imbattervi in uno spiacevole smarrimento.

Pesci. La giornata si prospetta un po’ malinconica per voi. La vicinanza delle persone a voi care potrebbe aiutarvi a recuperare la serenità. Non dimenticatevi di prendervi cura di voi stessi e della vostra salute fisica e mentale.