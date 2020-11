Cosa sapere su Nike Arrighi: chi è l’attrice nota negli anni Settanta, carriera e curiosità, dagli esordi al ritiro improvviso.

Artista visiva francese ed ex attrice, nota per ruoli in diversi film horror e d’essai europei negli anni ’60 e ’70, oltre a lavorare in televisione, Nike Arrighi è nata a Nizza, in Francia, figlia del console italiano Ernesto Arrighi. Successivamente è cresciuta nel quartiere Vaucluse di Sydney, in Australia, dove la famiglia si era trasferita per seguire il padre.

Rimase orfana del suo papà molto giovane, quindi ha iniziato la sua carriera professionale come modella a Parigi, poi si è trasferita a Londra, dove ha studiato arte alla Royal Academy of Dramatic Art. Dopo una carriera decennale nel cinema e in televisione si è ritirata all’inizio degli anni Settanta.

Chi è l’attrice Nike Arrighi, nota negli anni Settanta

Torna così all’arte e si specializza in incisione su rame e pittura, quindi ha vinto il primo premio per l’arte grafica alla Biennale d’arte di Hong Kong del 1976. Nel 1977 sposa il principe Paolo Borghese. Hanno vissuto ad Hong Kong, prima di trasferirsi nel 1984 in Italia, dove tuttora risiede a Palazzo Borghese ad Artena. Rimane vedova nel 1999. La coppia ha una figlia, Flavia Borghese, nota perché grande appassionata di cucina. Sua sorella maggiore, Luciana Arrighi, nata a Rio De Janeiro, è una nota costumista e scenografa, premio Oscar nel 1992 per Casa Howard.

Tante sono state le pellicole interpretate da Nike Arrighi, prima di ritirarsi, a partire da Non alzare il ponte, abbassa il fiume, con protagonista Jerry Lewis, nel 1968. Il suo primo vero ruolo da protagonista è in The Devil Rides Out, film oggetto di censura. Presente poi in Donne in amore di Ken Russell e in La morte va a braccetto con le vergini. In Italia è stata diretta tra gli altri da Mauro Bolognini, Nelo Risi e Francesco Barilli, in una serie di pellicole di genere che hanno ottenuto un certo successo.