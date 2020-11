Ngcongca morto in tremendo incidente, era un famoso calciatore – FOTO

È deceduto a soli 33 anni Anele Ngcongca, calciatore della nazionale del Sudafrica con un lungo passato in Europa. La morte in un tragico schianto.

È morto Anele Ngcongca, calciatore della nazionale del Sudafrica e con un passato in Europa. Il 33enne centrocampista difensivo aveva militato infatti con i belgi del Genk dal 2007 al 2015 e con i francesi del Troyes nella stagione 2015/2016.

Dopo questa singola annata Oltralpe, Ngcongca aveva poi fatto ritorno in patria legandosi alla compagine del Mamelodi Sundowns, compagine molto quotata in Sudafrica. Invece con la nazionale dei ‘Bafana Bafana’ contava 50 presenze ufficiali. Con le squadre di club per le quali ha giocato, l’atleta ha vinto 3 campionati sudafricani ed uno belga. La morte del calciatore è avvenuta a seguito di un incidente stradale che la stampa locale ha definito “orribile”. Lo schianto è avvenuto nelle prime ore di lunedì 23 novembre 2020.

Ngcongca, il calciatore morto in un incidente stradale: i messaggi di lutto

We vernemen het tragische nieuws van Genkie Anele Ngcongca. Hij overleed in een auto-ongeluk. In totaal speelde Anele maar liefst 279 wedstrijden voor KRC Genk. Onze gedachten zijn bij familie en vrienden van onze Zuid-Afrikaanse ex-speler. 😢 RIP Anele 💙#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/zLAPidYicn — KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 23, 2020

Mediano ed all’occorrenza anche terzino destro, Ngcongca aveva partecipato anche ai Mondiali del 2010 svolti proprio in Sudafrica. Il Genk ha pubblicato un messaggio sui propri profili web ufficiali in memoria del suo ex tesserato. Da quanto risulta, il 33enne era andato a Durban per stipulare un contratto con l’AmaZulu, al quale avrebbe dovuto legarsi in prestito. Questa triste notizia sta venendo molto dibattuta in Sudafrica, dove il calciatore morto era molto conosciuto.

