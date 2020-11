Massimo Cannoletta: cosa fa nella vita il campione de L’Eredità

Si rinnova la sfida a L’Eredità: Massimo Cannoletta campione, cosa fa nella vita, da quanto tempo è in gara e quanto ha vinto.

Non sta facendo rimpiangere i grandi campioni del passato del quiz show L’Eredità, in onda su Raiuno e il più longevo della storia della televisione italiana: parliamo di Massimo Cannoletta, che da ormai oltre 3 settimane è protagonista assoluto della trasmissione. Ha superato e battuto record su record in questa sua permanenza.

L’ultimo riguarda le volte consecutive in cui è arrivato fino alla Ghigliottina: sono ben nove e oggi potrebbe fare dieci. Ha vinto finora 130mila euro e sono sempre più numerosi i suoi fan. Qualcuno lo ha anche riconosciuto e su Facebook ricorda: “Anche questa sera uno dei migliori Direttori di Crociera che ho l’onore di avere come amico di cultura!”.

Scopriamo cosa fa Massimo Cannoletta, campione a L’Eredità

Massimo Cannoletta infatti sembra che sia stato in passato proprio un direttore di crociera per una delle più note aziende mondiali, leader nel settore della navigazione turistica. Il campione viene da Lecce e oggi fa il divulgatore in ambito storico e artistico. Sul suo profilo Twitter, attraverso il quale è davvero molto attivo, scrive quasi quotidianamente aggiornamenti in merito a questa sua attività.

Non sappiamo se ancora oggi il campione è attivo nel settore delle crociere o se faccia altro: quello che sappiamo è che è un amante della cultura a 360 gradi. Ama il teatro e la musica, l’organizzazione di eventi in questo ambito e soprattutto ama molto viaggiare. Ha fatto due volte il giro del mondo e vuole far conoscere agli altri questa sua predisposizione. Nulla sappiamo invece della sua vita privata: finora in trasmissione non ne ha di fatto mai parlato.