Katia Pedrotti, il messaggio ai fans: “Ci sono due tipi di persone” – FOTO

Da Katia Pedrotti giunge un importante messaggio rivolto agli ammiratori, con tanto di citazione filosofica aulica di Nietzsche.

A volte il potere comunicativo e le possibilità offerte al vip di turno da Instagram possono non essere adeguatamente sfruttate. Ma non è questo il caso di Katia Pedrotti. La conduttrice radiofonica e televisiva, diventata famosa per avere partecipato alla terza edizione del ‘Grande Fratello’ nel 2003, su Instagram sa sempre come fare per veicolare dei messaggi in maniera sempre efficace e tutti contraddistinti da ironia, buon gusto ed allegria. Ed anche quando si tratta di dovere condividere un contenuto per meri scopi commerciali, la 42enne lombarda – ormai da anni trapiantata a Roma – conosce il modo più adatto per rivolgersi ai suoi tantissimi followers.

Katia Pedrotti, ogni suo messaggio social ha classe sopraffina

Lei e suo marito Ascanio Pacelli sono due personaggi pubblici molto amati. Di recente loro ed i figli sono apparsi in uno spot televisivo per una nota marca del settore alimentare. La loro è la perfetta trasposizione della famigliola felice, nella quale ogni giorno è una magnifica avventura da vivere. Spulciando in particolare tra quanto pubblicato da Katia sul suo profilo Instagram, possiamo notare come tutti i suoi messaggi la vedano sempre rivolgersi agli ammiratori con una sincerità ed una schiettezza che dovrebbe appartenere a tutti. Senza pomposità stucchevoli ed azioni eccessivamente costruite.

