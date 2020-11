Ilary Blasi, è incinta la sorella: la showgirl diventa zia

Ilary Blasi e il marito Francesco Totti diventeranno presto zii. Sua sorella minore, Melory Blasi, è incinta e aspetta il suo primo figlio.

Per Ilary Blasi e il marito Francesco Totti questo non è stato un periodo facile, tra la perdita del padre di lui a causa del Coronavirus e rimanere entrambi positivi proprio dello stesso virus. Ora, però, arriva una lieta notizia: i due personaggi del mondo dello spettacolo saranno presto zii.

La sorella minore della conduttrice de “Le Iene” è incinta. A darne la notizia è Melory Blasi, che ha mostrato il pancione sul proprio profilo Instagram. A differenza della sorella Ilary, la trentenne non fa parte del mondo dello spettacolo ed è sposata da tre anni. La giovane non ha voluto fornire altri dettagli circa la propria gravidanza, ma probabilmente il nascituro o nascitura, visto che ancora non si conosce il sesso, arriverà la prossima primavera. Questa è una grande gioia per la sorella maggiore, le due infatti nonostante abbiano diversi anni di differenza sono molto legate. Melory è nata nel 1990, dopo le sorelle Ilary, classe 1981 e Silvia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👸🏼Mel (@meloryblasi)

Ilary Blasi, prima gravidanza per la sorella Melory

Melory Blasi vive a Roma ed è un’ortottista e assistente di oftalmogia, una professionista nel campo sanitaro degli studi visivi. Nonostante non faccia parte del mondo dello spettacolo, la futura mamma ha su Instagram 27 mila followers e pubblica con una certa frequenza.

Melory Blasi è balzata in testa alla cronaca rosa tre anni fa, quando a sposato il fidanzato storico Tiziano. Gli scatti del suo matrimonio sono diventati virali poiché condivisi sia dal cognato Francesco Totti che dalla moglie Ilary Blasi. L’ex calciatore sembra avere un ottimo rapporto con le cognate, considerate da lui delle vere e proprie sorelle. Il 2021 sarà un anno speciale per Lady Totti, in quanto diventerà zia per la terza volta, dopo i due nipotini arrivati dalla sorella Silvia. Inoltre, ritornerà a condurre l'”Isola dei Famosi“.