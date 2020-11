Ibrahimovic, quali sono le sue condizioni: tempi di recupero

Zlatan Ibrahimovic trascina a suon di gol il Milan al primo posto in classifica. Altra doppietta, ma è uscito con un problema muscolare

Zlatan Ibrahimovic sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia del Milan. L’attaccante svedese è tornato ad essere implacabile dopo il suo ritorno a gennaio in Serie A: ancora una doppietta entusiasmante, questa volta nel big-match del San Paolo contro il Napoli. Ma sono arrivate anche brutte notizie che stanno preoccupando i tifosi e la società rossonera: il centravanti rossonero si è dovuto fermare anzitempo per un problema muscolare. Nella giornata di oggi si sottoporrà agli esami strumentali per conoscere i tempi di recupero e l’entità dell’infortunio. Nel post-partita lo stesso Daniele Bonera, in panchina al posto di Pioli e del vice Murelli alle prese con il Covid-19, ha rivelato che ci dovrebbero essere novità a partire dalla giornata di lunedì.

