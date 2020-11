Gf Vip, Petrelli e Gregoraci: il gesto di complicità non passa inosservato

By

Un gesto di complicità tra Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci fa pensare che tra i due sia tornato finalmente il sereno.

Tra le tante dinamiche sviluppatesi all’interno del GF Vip, quella tra Pierpaolo Petrelli e Elisabetta Gregoraci è senza dubbio quella che ha calamitato maggiormente l’attenzione. Tra i due si è avvertito immediatamente che c’era una carica passionale e l’ex velino non ha mai nascosto di avere un debole per la conduttrice calabrese. Elisabetta ha apprezzato l’interessamento del ragazzo e lo ha ricambiato dopo qualche giorno.

Dopo i primi scambi di effusioni, tra i due il rapporto è stato alquanto altalenante. Sebbene Petrelli abbia in più occasioni dimostrato e detto di volere una storia importante, Elisabetta ha sempre tirato il freno, prima dicendo che c’era chi l’aspettava fuori dalla casa e poi che all’esterno del reality non ci sarebbe futuro per la relazione. Frasi che hanno fatto infuriare l’ex velino e che hanno creato un distacco.

Pierpaolo Petrelli, finito il gelo con Elisabetta Gregoraci?

Nonostante il gelo, il tira e molla tra i due non si è mai interrotto. Nelle ultime ore sembra che ci sia stato un riavvicinamento netto. Ieri sera, durante un gioco chiesto dal GF Vip, Tommaso Zorzi si è inventato un gioco a coppie. Si trattava di una serie di domande e risposte a cui i partecipanti dovevano rispondere in maniera sincera e senza riflettere. Ovviamente Pierpaolo ed Elisabetta sono finiti in coppia. Alla domanda: “Dicono di questo uomo importante fuori… e Pierpaolo Petrelli che fine farà?”, la Gregoraci ha risposto “Quella che merita” ed ha rivolto un sorriso a Petrelli.

Quello scambio di battute aveva già fatto capire che tra loro la situazione si era rasserenata. La conferma è giunta questa mattina, quando Elisabetta lavava i piatti. Pierpaolo le si è avvicinato ed ha cominciato a parlarle. Tra i due c’è stato uno scambio di sguardi e sorrisi complici, che si è concluso con la conduttrice che lo apostrofava come “monello”. Insomma pace fatta, ma per quanto durerà?