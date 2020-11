GF Vip, Fulvio Abbate querela Francesco Oppini: ecco perché

Uno degli ex concorrenti del GF Vip, Fulvio Abbate, ha espresso l’intenzione di querelare Francesco Oppini. Ma vediamo perché.

Uno degli ex concorrenti del “Grande Fratello Vip 5“, Fulvio Abbate, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram minacciando di voler querelare uno dei suoi ex coinquilini, per delle presunte frasi pronunciate contro di lui.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, Petrelli e Gregoraci: il gesto di complicità non passa inosservato

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Selvaggia accusa la fidanzata di Enock: “E’ cornuta”

Fulvio Abbate vuole querelare l’ex coinquilino della Casa del “Grande Fratello Vip“, Francesco Oppini. Secondo quanto lascia intendere l’ex concorrente, il figlio di Alba Parietti l’avrebbe offeso con delle frasi che lo definiscono un maniaco sessuale. Il mondo del web si è immediatamente scagliato contro Abbate, soprattutto per aver ammesso di non avere ancora le prove sull’esistenza delle frasi incriminate che sarebbero state pronunciate contro di lui. “Mi scrivono che Oppini e altri dentro il Grande fratello starebbero ancora dicendo male di me, sostenendo che io facevo discorsi da maniaco sessuale. Bene, mi piacerebbe che mi segnalaste i punti in cui è avvenuto perché ho deciso di querelare Oppini se la cosa dovesse risultare come mi è stato detto“, ha dichiarato l’ex gieffino.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, Alba Parietti si scaglia contro la Elia e Massimiliano Morra

Fulvio Abbate e il rapporto con il GF Vip

Fulvio Abbate ha parlato a cuore aperto con i suoi followers e ha aggiunto che: “I miei legali sono stati già avvisati, aspetto che mi facciate queste segnalazioni. Anche perché non lo guardo il Grande Fratello, ho altro da fare“. Lo scrittore e giornalista italiano, ricordiamo che ha lavorato lavorato con diverse testate giornalistiche e, oggi, viene invitato spesso negli studi televisivi per essere interrogato su argomenti di attualità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Abbate aveva dichiarato di voler partecipare al “Grande Fratello Vip” per mera “curiosità esistenziale“, ma sicuramente il generoso cachet ha influito e non poco nella sua decisione. “Per me è come tornare a fare il servizio militare e della convivenza mi spaventa l’eventuale tracotanza. Vorrei vincere perché sarebbe davvero singolare se vincesse uno come me“, queste erano state le dichiarazioni del giornalista prima di entrare nella Casa. Ora, dopo le discordie con Tommaso Zorzi e Elisabetta Gregoraci, si scaglia contro Francesco Oppini.