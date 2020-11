Franco Nero, oggi compie 79 anni: come sta e che fine ha fatto

Franco Nero oggi compie ben 79 anni. L’attore è ormai un’icona del cinema italiano, ma scopriamo che fine ha fatto.

Franco Nero, pseudonimo di Francesco Clemente Giuseppe è nato a San Lazzaro Parmense (Parma) nel 1941. Ormai è entrato nel cuore degli italiani da molto tempo ed è un’icona del western.

Il suo sogno è sempre stato quello di diventare famoso e questo lo ha portato ad entrare nel mondo dello spettacolo da giovanissimo. Date le sue grandi abilità, non ci è voluto molto prima che la sua carriera decollasse. Vediamo come sta e che fine ha fatto.

Franco Nero: biografia e vita privata

Nonostante sia cresciuto a Bedonia, un piccolo comune emiliano, Nero ha anche del sangue pugliese. Gliel’ha passato suo padre che era un maresciallo dei carabinieri. La sua vita è trascorsa come quella di un normale ragazzo. A 16 anni si trasferisce a Milano per seguire gli studi e si diplomerà in ragioneria. Nero si iscriverà poi alla facoltà di Economia e Commercio, ma la recitazione rimarrà il suo grande amore. Proprio per inseguire questo sogno, lasciò l’università per iniziare un percorso di studi al Piccolo Teatro di Milano. Data la sua prestanza fisica e il “cipiglio da valoroso” fin da subito ha incarnato una “bellezza americana”. Fu notato da John Huston che gli affidò il ruolo di Abele nel kolossal La Bibbia del 1965. Da quel momento il suo successo non si arrestò più. Dagli anni ’70 ha anche interpretato vari ruoli in molte fiction. E’ stato anche il volto di Django, cosa che gli ha procurato un cameo in Django Unchained di Tarantino.

In ambito sentimentale ha avuto diverse storie importanti. Nel 1967 ha conosciuto sul set di Camelot Vanessa Redgrave. Dal loro amore nascerà anche un figlio: Carlo Gabriel Nero. L’uomo ha anche un altro figlio, Francesco Sparanero, avuto con Mauricia Mena. Nel 2006 ha celebrato delle nozze segrete con la Redgrave. I due aveva sempre continuato a collaborare a livello professione e forse questo fatto li ha riavvicinati a livello sentimentale. Oggi vivono insieme a Londra, ma Nero torna spesso in Italia dove fa visita ai parenti a Parma e Roma. L’attore è sempre molto riservato e ancora oggi non usa i social network. Nonostante questo, sappiamo che è un grande appassionato di sport tra i quali la boxe. Infatti, è stato anche amico del grande Muhammad Alì.