Francesco Oppini, Alba Parietti durissima contro Dayane Mello

Alba Parietti si è finalmente pronunciata su Dayane Mello e le sue dichiarazioni contro Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. E non si è risparmiata.

Tutti aspettavano una risposta di Alba Parietti in difesa di suo figlio Francesco Oppini, dopo le dure parole di Dayane Mello contro di lui e di Tommaso Zorzi.

La showgirl si è pronunciata con un lungo e durissimo post su instagram, naturalmente contro la modella brasiliana.

Il post di Alba Parietti contro Dayane Mello

Nella Casa del Grande Fratello VIP la tensione è alle stelle, soprattutto tra Dayane Mello e la coppia di inseparabili Oppini-Zorzi. Hanno fatto molto discutere le durissime parole della modella contro di loro, soprattutto di Oppini, e hanno provocato la reazione di Alba Parietti. La Mello aveva detto che “le viene il vomito” ogni volta che vede Zorzi e Oppini insieme, perché, a suo dire, il loro rapporto sarebbe solo di convenienza e visibilità e non ci sarebbe nessuna reale amicizia dietro. In particolare, la modella si è scagliata contro Oppini accusandolo di nascondersi dietro il personaggio dell’influencer.

La risposta di Alba Parietti non è tardata ad arrivare, dopo che tutti aspettavano una sua difesa nei confronti di suo figlio Francesco. Poche ore fa, infatti, la showgirl ha pubblicato sul suo profilo instagram una foto di Dayane Mello con un lungo commento contro di lei in cui emerge tuttavia l’insinto materno e protettivo della Parietti.

“Penso che sia un vero peccato che una ragazza così bella, così giovane così in salute abbia dentro tutt’a questa infelicità, questa incapacità di rapportarsi lealmente con il prossimo. Che forse la sua triste infanzia ha avuto un peso determinante e non è riuscita a sconfiggere i fantasmi del passato facendo prevalere la visione del e del prossimo mondo come il peggiore dei nemici se non riconosce nella sua bellezza esteriore un valore assoluto, quando avrebbe molto da scoprire di bello dentro di se. Che molti apprezzano la cattiveria perché non sanno godere della bellezza che c’è nella bontà e nella lealtà. Mi fa tenerezza perché deve avere sofferto moltissimo e che si disistima lei per prima , facendo emergere solo la sua prepotente bellezza a discapito della sua dolcezza e voglia di amore. Penso che mi spiace per lei.

Penso che nessuno le abbia insegnato a voler bene alla parte più fragile di lei e che per lei la vita deve essere stata sempre una sfida. Ma mi spiace sempre vedere prendere il sopravvento su chiunque (anche per quanto riguarda me o mio figlio) della parte peggiore a discapito della parte forte quella buona e gioiosa.”