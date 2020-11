Cristiano Malgioglio, l’annuncio: “Stasera non entrerò al GF Vip”

Cristiano Malgioglio ha dato un triste annuncio per tutti coloro che non vedevano l’ora di vederlo entrare dalla porta rossa del GF Vip.

Giorni fa Alfonso Signorini aveva annunciato di essere in trattative con Cristiano Malgioglio per farlo entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Anche quest’ultimo aveva annunciato di essere molto vicino alla firma, ma ora arriva l’annuncio spiazzante.

In molti fans del “Grande Fratello Vip” stavano attendendo con trepidazione l’ingresso di Cristiano Malgioglio dalla porta rossa già nella puntata di stasera. Eppure non sarà così e a darne la conferma è stato proprio il cantautore, in un post condiviso su Instagram, in cui ha annunciato: “Stasera non aprirò la porta del GF Vip“. L’artista ha poi colto l’occasione per tranquillizzare i suoi fans, dicendo loro che nei prossimi giorni avrebbe dato loro delle news più precise riguardo al suo ruolo nel reality più spiato d’Italia. “Come quando e perché lo saprete in questi giorni“, ha confessato il cantautore.

Cristiano Malgioglio, non entrerà al GF Vip

Cristiano Malgioglio ha annunciato che, se accetterà nuovamente di partecipare al “Grande Fratello Vip“, sarà per Alfonso Signorini. L’artista ha poi concluso il lungo post su Instagram salutando e ringraziando i suoi fans per l’affetto che gli dimostrano per ogni suo nuovo progetto: “Pertanto, un abbraccio enorme a voi tutti, per l’affetto che ricambio immensamente. Vi amo“.

Stasera, inoltre, nella puntata del “Grande Fratello Vip” i concorrenti verranno informati che la loro avventura non terminerà a dicembre, bensì a febbraio. In molti si chiedono che reazioni potranno avere i partecipanti del reality più spietato d’Italia. Se ne vedranno, sicuramente, delle belle.