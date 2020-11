Ospite della Fialdini, Raimondo Todaro ha rivelato di aver partecipato alla finale di Ballando con un piede rotto.

Sabato sera si è concluso il percorso di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle. Un’esperienza intensa dal punto di vista umano ed agonistico. I due hanno raggiunto una grande sintonia in pista e fuori, ma l’andamento della competizione è stato minato da incidenti di percorso. Prima c’è stata l’appendicite del ballerino, quindi l’infortunio alla caviglia della conduttrice televisiva. Sembrava, insomma, che il destino li volesse fuori dalla competizione.

Il ripescaggio di un paio di settimane fa ed il passaggio alla finale hanno dato carica e positività alla coppia, ma questo non è bastato per aggiudicarsi il premio finale. Sabato la coppia si è esibita con una prestazione al di sotto delle aspettative ed ha concluso il proprio percorso in maniera mesta. Il motivo di una prestazione al di sotto degli standard lo ha spiegato questa mattina Raimondo Todaro nella trasmissione Da noi… A ruota libera.

Raimondo Todaro: “Ho ballato con un piede rotto”

Ospite di Francesca Fialdini insieme ad Elisa, Raimondo Todaro ha rivelato: “Ero infortunato, prima della finale mi sono rotto un piede”. Il ballerino successivamente racconta quello che è accaduto venerdì scorso: “Ho avuto un incidente venerdì, non vi dico come, ma sono stato zitto e non ho voluto neanche fare la lastra perché il medico mi aveva già detto che il piede era rotto. C’è un po’ di delusione, non tanto per il risultato, ma per altre cose che mi hanno rattristato. Preferisco però tenerle per me”.

In un secondo momento Raimondo ed Elisa si scambiano i ruoli: il ballerino afferma di voler diventare un conduttore e stuzzica elisa con delle domande simpatiche, mentre Elisa si lancia in un ballo sexy in solitaria. Ballo che viene effettuato poco dopo anche dalla conduttrice del programma. Al termine dell’esibizione della Fialdini c’è anche spazio per un siparietto comico, con la Isoardi che commenta: “Non ti faccio ballare con questa qui, è troppo sexy”, facendo scatenare la reazione divertita di tutti i presenti.