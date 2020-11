Accoltellate due persone in una chiesa, si pensa ad un attacco terroristico

Panico e terrore a San José (California): due persone sono state accoltellate all’interno di una chiesa, si valuta l’ipotesi terrorismo.

Per tutta la comunità di San José (California), domenica 22 novembre 2020 è stata contrassegnata da paura e shock. Ieri pomeriggio, infatti, un uomo armato di coltello si è introdotto nella Grace Baptist Church, chiesa che si trova a pochi metri dal campus universitario della San José State University, ed ha compiuto una strage. Armato di coltello, l’uomo ha interrotto la funzione che si stava svolgendo in quel momento e cominciato ad accoltellare chiunque avesse a tiro.

Le urla delle persone accoltellate si sono mischiate a quelle di terrore dei presenti, i quali hanno cominciato ad abbandonare l’edificio in tutta fretta. Terrorizzati dalla possibilità di essere le prossime vittime, i parrocchiani si sono dati alla fuga ed hanno avvisato le forze dell’ordine. Due pattuglie della polizia locale sono giunte immediatamente per transennare la zona e cercare di bloccare l’aggressore.

Attacco in Chiesa: accoltellate a morte due persone, diversi i feriti

In base alle prime informazioni giunte non è possibile sapere se l’uomo è stato catturato o meno. Non è noto nemmeno quale fosse il movente che lo ha spinto a fare una strage in chiesa. Dati i precedenti la prima pista è quella dell’attentato terroristico, ma al momento non c’è stata alcuna rivendicazione. Il bilancio della tragedia è di due vittime e diversi feriti.

Subito dopo l’accaduto il sindaco della città californiana, Sam Licciardo, ha espresso il proprio cordoglio per le vittime: “I nostri cuori vanno alle famiglie dei due membri della comunità che hanno ceduto alle ferite da taglio nell’attacco alla Grace Baptist Church in centro”.