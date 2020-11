Stasera in tv – Vite in fuga: cast e trama della nuova fiction di Rai 1

Vite in fuga, fiction Rai diretta da Luca Ribuoli, è un family thriller che ha come protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle: tutte le anticipazioni sulla prima puntata, oggi 22 novembre

Questa sera in tv troveremo sulla prima rete Vite in fuga, fiction Rai nuova di zecca, la cui uscita in prima visione era stata prevista lo scorso febbraio, ma poi slittata a oggi, 22 novembre. Stasera i primi 2 episodi di 12 ci porteranno in alta Italia fra natura incontaminata e segreti mai svelati. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla fiction di Rai 1 che andrà in onda a partire dalle ore 21:20.

Leggi anche –> Stasera in tv | Live – Non è la D’Urso: gli ospiti di oggi 22 novembre

Vite in fuga, trama della nuova fiction di Rai 1

Una famiglia composta da due coniugi e due figli vive un’esistenza tendenzialmente felice. I due sposi, nonostante il passare degli anni e l’aumentare delle responsabilità, hanno saputo trovare un giusto equilibrio di coppia, tanto da essere ancora molto innamorati.

Sin dalle prime immagini proposte dalla serie, il feeling fra Claudio e Silvia appare evidente e supportato da reciproca stima e rispetto.

I loro figli, d’altro canto, sono due ragazzi sereni e con la testa sulle spalle. Anche dal punto di vista economico la famiglia Caruana può vantare uno stile di vita borghese.

Questo equilibrio quasi perfetto viene però a spezzarsi in seguito a un grave episodio che scatenerà una terribile catena di eventi nefasti. I Caruana dovranno allontanarsi da tutto ciò che sino a quel momento avevano conosciuto per avere una speranza di sopravvivenza.

Vite in fuga, cast:

Claudio Gioè (Claudio Carauna);

Anna Valle (Silvia Carauna);

Barbora Bobuľová (Agnese Serravalle);

Francesco Arca (Elio Ferrari);

Giorgio Colangeli (Cosimo Casiraghi);

Tobia De Angelis (Alessio Carauna);

Tecla Insolia (Ilaria Carauna);

Pierpaolo Spollon (Vice ispettore Polito);

Penelope Frego (Margherita);

Ugo Pagliai;

Romano Reggiani;

Flavio Furno;

Ivan Casalgrandi;

Francesco Colella.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI