Oroscopo della settimana dal 23 al 29 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Novembre sta per finire, e siamo giunti all’ultima settimana del mese. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 23 al 29 Novembre 2020.

Una nuova settimana è finalmente alle porte, e Novembre sta per lasciare il posto a Dicembre. Siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci riserveranno il Cielo e le Stelle durante i prossimi 7 giorni. Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo dal giorno di lunedì 23 a domenica 29 Novembre 2020.

Quarta settimana di Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana si prospetta decisamente frenetica per i nati sotto il segno dell’Ariete. Le questioni d’affari andranno a gonfie vele ed anche l’ambito lavorativo sarà illuminato dalle stelle. Attenzione però a non strafare ed a non perdersi troppo nei dettagli, dimenticandosi dei propri obiettivi.

Toro. I prossimi 7 giorni potrebbero rivelarsi un po’ troppo stressanti per i nati sotto il segno del Toro, cercate dunque di mantenere la calma. Venere e Mercurio non si trovano proprio nella posizione ottimale per lanciarsi negli azzardi e per affrontare questioni spinose. L’ideale sarebbe quello di rimandare il più possibile le situazioni delicate.

Gemelli. La settimana in arrivo porterà con sé un po’ di indecisione ed è tempo per voi di riorganizzare le idee. I tempi sono maturi per lanciarsi in nuovi progetti, mentre in amore sarebbe meglio tirare il freno a mano. Un buon consiglio è quello di non dimenticarsi di prendersi cura della propria salute: un occhio di riguardo in più non fa mai male.

Cancro. Ancora cielo sereno per i nati sotto il segno del Cancro. Le cose ultimamente hanno iniziato a girare per il verso giusto e continueranno a farlo. La settimana sarà ottima per l’amore e l’eros, dunque lanciatevi senza timore! Attenzione a non trascurare le persone care: perdere un’amicizia importante potrebbe non essere l’ideale.

Leone. La settimana potrebbe risultare un po’ piatta per i nati sotto il segno del Leone. Approfittare dei momenti di quiete è la soluzione migliore per riorganizzare i pensieri e le idee, dunque cercate di non adagiarvi sugli allori. Attenzione alle liti e alle parole da utilizzare: l’impulsività potrebbe stavolta non essere la soluzione migliore.

Vergine. I pianeti saranno tutti dalla parte dei nati sotto il segno della Vergine durante la prossima settimana. Finalmente cielo sereno e aria di serenità. L’ambito lavorativo promette bene, ed anche l’amore vi regalerà delle soddisfazioni. Cercate però di non farvi rompere le uova nel paniere dai contrattempi, in particolar modo dai ritardi!

Bilancia. La prossima settimana sarà decisamente impegnativa per i nati sotto il segno della Bilancia. Impegni su impegni potrebbero togliervi un po’ di energie e qualche ora di sonno, ma non temente, durante il weekend riuscirete a recuperare le forze! Ricordate: non tutti i mali vengono per nuocere. La produttività di questi giorni infatti porterà con sé grandi soddisfazioni e vittorie.

Scorpione. La prossima settimana sarà completamente all’insegna del relax per i nati sotto il segno dello Scorpione. Allontanarsi da tutto e da tutti potrebbe essere un’ottima idea per recuperare finalmente le forze. Un buon consiglio è quello di avvicinarsi alla Natura ed alla spiritualità, rimandando tutte le questioni spinose alla prossima settimana.

Sagittario. Fuoco e fiamme durante i prossimi 7 giorni per i nati sotto il segno del Sagittario. Tira vento di festeggiamento e grandi emozioni vi aspettano durante questo periodo. Cercate però di non trascurare i vostri impegni e di prestare soprattutto attenzione alle uscite economiche ed alle spese improvvise.

Capricorno. La settimana si prospetta decisamente tranquilla per i nati sotto il segno del Capricorno. I tempi sono maturi per concedersi un po’ di relax e soprattutto per recuperare le energie spese negli ultimi tempi. Mercurio sarà dalla vostra perte per quel che riguarda il rapporto con gli amici: approfittatene per passare un po’ di tempo con loro!

Aquario. Cielo nuvoloso durante la prossima settimana per i nati sotto il segno dell’Aquario. Qualche ansia e preoccupazione potrebbe turbarvi più del dovuto, ma niente panico: verso il fine settimana la situazione migliorerà. Marte sarà dalla vostra parte per quel che riguarda le discussioni e i disguidi: fatevi rispettare!

Pesci. I prossimi 7 giorni procederanno decisamente a rilento per i nati sotto il segno dei Pesci. Molto probabilmente vi capiterà di perdervi nei vostri pensieri e di dimenticare il mondo reale. Cercate però di non perdere di vista i vostri obiettivi e di concentrarvi sul concreto. I tempi sono maturi per dedicarsi all’arte ed alla creatività.