Oroscopo del giorno, lunedì 23 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è cominciata. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 23 Novembre 2020.

Dicembre è oramai alle porte, ed è cominciata la quarta settimana di Novembre. Che cosa avranno in serbo oggi per noi oggi gli astri e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 23 Novembre 2020.

Lunedì 23 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata sarà interamente dedicata a voi e al vostro relax. Gli ultimi tempi potrebbero avervi stressato più del dovuto, ed è il momento di rimediare. Tira aria di cambiamento, perciò aprite le porte e cogliete ogni occasione possibile.

Toro. È necessario che oggi riusciate a mantenere la calma. Tenetevi lontano dalle polemiche e dai discorsi, contare fino a 10 prima di parlare potrebbe rivelarsi un ottimo consiglio. Attenzione alle spese inaspettate: non fatevi cogliere alla sprovvista.

Gemelli.Non abbiate paura se durante la giornata di oggi vi sentirete un po’ disorientati e confusi. Il consiglio migliore è quello di approfittarne del momento per ragionare su quello che volete davvero e sui vostri progetti futuri.

Cancro. Cielo sereno per voi nella giornata di oggi. gli astri vi sorrideranno se saprete sfruttare ogni buona occasione. I tempi sono buoni per l’eros e l’amore passionale, dunque levate il freno a mano e lanciatevi.

Leone. La giornata potrebbe portarsi dietro un po’ di noia. Approfittarne per organizzare i programmi dei prossimi giorni è decisamente il consiglio migliore. Tenetevi lontani delle decisioni importanti e soprattutto, ricordate: niente colpi di testa oggi.

Vergine. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e ripartire con più carica di prima. Le stelle saranno dalla vostra parte e sono in arrivo piacevoli soddisfazioni. In amore buttatevi a capofitto: nuovi incontri potrebbero migliorarvi la giornata.

Bilancia. Dedicare un po’ di tempo a voi stessi potrebbe essere la soluzione ideale per accantonare lo stress di questa giornata. Cercate di non perdere la calma e soprattutto tenetevi lontani dalle discussioni in ambito lavorativo.

Scorpione. L’amore ed il lavoro vi regaleranno presto delle soddisfazioni, ma non è ancora il momento di festeggiare. La solitudine e la pace potrebbero essere due preziose alleate in questo periodo. Cercate però di non isolarvi troppo dal resto del mondo, in particolar modo dalle persone più care.

Sagittario. La giornata potrebbe rivelarsi decisamente stancante per voi, ma non temete: tutta la fatica verrà ricompensata. Nell’aria si sente il profumo di festa: nuove emozioni e piacevoli incontri sono ad un palmo dal vostro naso, tenetevi pronti.

Capricorno. È probabile che nelle prossime ore avvertiate il bisogno di staccare un po’ la spina. Non c’è niente male a concedersi un po’ di tempo per ricaricare le energie. Attenzione però ai ritardi ed alle scadenze: portate prima del riposo a termine i vostri doveri.

Aquario. Il bisogno di libertà e la sensazione di soffocamento potrebbero farsi sentire più del solito durante la giornata di oggi. Il consiglio migliore è quello di dedicarsi alle proprie passioni e di allontanarsi per un po’ da tutto il resto.

Pesci. Durante questa giornata sarebbe opportuno prestare la dovuta attenzione ai sogni, potrebbero rivelarvi qualcosa di completamente inaspettato. Nonostante le stelle siano dalla vostra parte, cercate di rimanere concentrati sui vostri obbiettivi e di non perdervi in frivolezze.