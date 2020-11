Napoli Milan Serie A TIM: streaming Sky, formazioni, precedenti

Dopo la sosta Nazionale il Napoli scenderà in campo contro la capolista Milan: al San Paolo un big-match per l’ex di lusso Rino Gattuso

Questa sera, domenica 22 novembre 2020, ci sarà il big-match al San Paolo tra Napoli e Milan. Gattuso dovrà fare a meno di Osimhen a causa di un infortunio rimediato con la Nazionale nigeriana, mentre non ci saranno Pioli e il suo vice Murelli alle prese con la positività al Covid-19. Sulla panchina rossonera siederà il collaboratore tecnico, l’ex difensore Daniele Bonera. Al momento Zlatan Ibrahimovic si trovano al primo posto in classifica con un inizio stagionale inaspettato per tutti. Lo stesso campione svedese sta vivendo una seconda giovinezza in Serie A con gol e giocate d’alta classe.

La sfida sarà trasmessa in esclusiva sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite) e sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite). Sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per quanto riguarda i precedenti il Napoli è imbattuto da 11 gare di Serie A contro il Milan.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. All.: Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Bonera (Pioli positivo al Covid-19)