Michela Morellato, chi è: la sua storia e il rapporto con Amedeo Goria. Nata in Veneto, nella provincia di Vicenza, 34 anni fa, la modella denunciò tempo fa una vicenda che la vide coinvolta, tirando in causa il giornalista televisivo ed ex marito di Maria Teresa Ruta.





Michela ha raccontato la sua storia in una autobiografia. Ecco cosa successe quando era appena maggiorenne e qual è la vita oggi della modella che coinvolse in uno scandalo il giornalista televisivo Amedeo Goria.

Leggi anche –> Amedeo Goria, il difficile rapporto con la figlia Guenda: la verità

Potrebbe interessarti anche –> Lory Del Santo racconta i retroscena hot su Amedeo Goria a Pomeriggio 5

Leggi anche –> Grande Fratello, Maria Teresa Ruta contro l’ex Amedeo Goria: “Lo querelo”

Michela Morellato, chi è: la storia della modella e il suo rapporto con il giornalista televisivo Amedeo Goria

E’ nata nel 1986 in Veneto, precisamente ad Arzignano Vicenza, Michela Morellato, da una famiglia di imprenditori veneti. Nel 2006 Michela intraprende la sua carriera come fotomodella di nudo artistico. La giovane finì al centro dell’attenzione della stampa alcuni anni fa per via di uno scandalo che lei stessa denunciò ai danni del giornalista televisivo ed ex marito di Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fu un servizio de Le Iene del 2005 che veicolò la denuncia dell’allora diciottenne Michela, la quale dichiarò di aver ricevuto delle avances in cambio di protezione e favori nel mondo dello spettacolo. Le accuse della giovane furono rivolte contro Amedeo Goria, ben 34 anni più grande di lei. Goria si autosospese dal suo lavoro, affermando che la denuncia non era altro che frutto di un raggiro televisivo ai suoi danni. Il giornalista denunciò inoltre la direzione de Le Iene.

Il Tribunale di Vicenza archiviò la vicenda. E Michela raccontò la sua storia in una autobiografia dal titolo “Un talento per i guai“. Oggi la Morellato lavora nelle tv locali e vive negli Stati Uniti con il marito Adam e i suoi due figli, Sveva Sienna ed Ethan Santo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Morellato (@michelamorellato)