Michael Houghton, chi è: tutto sul Premio Nobel 2020 per la Medicina

Il virologo Michael Houghton ha vinto il Premio Nobel per la medicina 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Michael Houghton è un virologo britannico di fama mondiale, nonché il vincitore, insieme a Harvey J. Alter e Charles M. Rice, del Premio Nobel per la medicina 2020. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Michael Houghton

Michael Houghton, classe 1949, è nato a Londra e ha deciso di deciso di diventare un microbiologo a soli 17 anni, dopo aver letto le pubblicazioni di Louis Pasteur. Si è laureato in scienze biologiche presso l’Università dell’East Anglia nel 1972 e ha poi conseguito il dottorato in biochimica al King’s College di Londra nel 1977. A lui si deve una serie di studi fondamentali pubblicati nel 1989 e nel 1990 che hanno identificato gli anticorpi dell’epatite C nel sangue, in particolare tra i pazienti a più alto rischio di contrarre la malattia, compresi quelli che avevano ricevuto trasfusioni.

Di lì lo sviluppo di un test di screening del sangue nel 1990. Lo screening del sangue diffuso, iniziato nel 1992 con lo sviluppo di un test più accurato, ha praticamente azzerato la contaminazione da epatite C delle forniture di sangue donate in Canada. In altri studi pubblicati nello stesso periodo, Houghton e i suoi collaboratori hanno collegato l’epatite C al cancro del fegato. E nel 2013 il suo team presso l’Università dell’Alberta è riuscito a dimostrare che un vaccino derivato da un singolo ceppo di epatite C era efficace contro tutti i ceppi del virus. Il prodotto è tuttora in sperimentazione clinica.

EDS