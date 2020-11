Elisa Isoardi-Raimondo Todaro, la coppia di Ballando esce allo scoperto

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro rompono finalmente il silenzio: ecco il dietro le quinte della loro esperienza a Ballando con le Stelle.

Ora che la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle è definitivamente archiviata, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi – quarti in classifica – cominciano a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il finale è stato particolarmente burrascoso, con Todaro che si è tolto la medaglia sul palco durante la premiazione mentre Isoardi l’avrebbe gettata a terra e calpestata. Ma c’è di più…

Leggi anche –> Ballando con le Stelle, Isoardi e Todaro furiosi per il quarto posto | Caos dietro le quinte

Leggi anche –> Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sempre più uniti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro tra rabbia e delusione

I diretti interessati hanno deciso di rompere il silenzio dopo la finale di Ballando con le Stelle intervenendo da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. “Delusione, sono rattristato da come sono andate le cose, non sulla vittoria, perché Daniele, Paolo e Gilles sono bravissimi ma per altre cose che mi tengo per me” ha ammesso Raimondo Todaro senza scendere troppo nei dettagli. Mentre Elisa Isoardi ha chiosato: “Io, invece, porto a casa un sacco di cose belle”

Probabilmente i due si sarebbero aspettati un diverso trattamento da parte della giuria di Ballando, ma tant’è. Raimondo Todaro ha comunque voluto precisare che “ho avuto un piccolo incidente al piede venerdì e devo andare a fare una lastra perché potrebbe essere rotto”. Ed Elisa Isoardi non ha trattenuto la commozione dopo il video messaggio della madre Irma: “Non la vedo da Natale, perché nonna non sta bene e lei ha deciso di rimanere con lei anziché seguire me…”.

Leggi anche –> Elisa Isoardi, l’annuncio su Instagram insieme a Raimondo Todaro

Leggi anche –> Ballando con le stelle, c’è amore tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro?

EDS