Elena Sofia Ricci, chi è la sorella famosa ballerina Elisa Barucchieri

Elisa Barucchieri, chi è la sorella di Elena Sofia Ricci: bravissima ballerina e artista, si è guadagnata un posto speciale nei cuori dei pugliesi.

La storia di vita di Elisa Barucchieri, sorella dell’attrice Elena Sofia Ricci, inizia a Denver, città capitale dello stato americano del Colorado. Negli Stati Uniti Elisa si è laureata in antropologia culturale, ma la sua passione è sempre stata la danza. Grazie ai suoi studi, non solo di ballo ma anche di recitazione, Elisa si è potuta esibire in Russia, Brasile e Kenya, finché non si è innamorata della Puglia e ha deciso di trasferirsi a Giovinazzo, dove vive tutt’ora. Ed è proprio in Puglia che la Barucchieri ha deciso di aprire laResExtensa, la sua prima scuola di danza. La Puglia, e in particolare la città di Bari, hanno fatto presa nel cuore della ballerina, che ha dedicato al Santo Nicola un corteo storico oggi al suo terzo anno consecutivo. La messa in scena ha riscosso un successo talmente elevato da diventare quasi simbolo della città di Bari, e ovviamente Elisa Barucchieri ne è la direttrice.

Elisa Barucchieri, ecco perché la sorella di Elena Sofia Ricci ha un cognome diverso

La passione per l’arte e la creatività devono essere caratteristiche di famiglia: anche la sorella di Elisa infatti, l’attrice Elena Sofia Ricci, non ha mai smesso in discussione il suo talento. La stessa attrice, tra l’altro, ha raccontato durante un’intervista pubblicata su Tv Sorrisi e Canzoni di stimare molto sua sorella e tutto quello che fa: “Elisa è straordinaria, la vera artista di famiglia insieme con mio marito Stefano, compositore. Loro sono in grado di creare davvero qualcosa, io sono solo un’interprete”. Il rapporto tra Elisa ed Elena Sofia è molto forte, nonostante non siano sorelle al 100%. Infatti sono nate dallo stesso papà, ma hanno mamme diverse: lo notiamo anche dai loro cognomi, infatti la Ricci ha deciso di conservare quello materno. Le sorelle non sono cresciute insieme e il loro primo incontro risale a poco più di vent’anni fa, quando entrambe erano già adulte. Le due si sono ritrovate al Teatro Valle di Roma, dove Elisa ha presentato il suo spettacolo “Anima” ed Elena alcuni anni prima aveva recitato ne “Il bugiardo” di Goldoni.

