Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 22 novembre

Domenica in oggi, 22 novembre, vedrà tanti ospiti in studio e in collegamento: tutte le anticipazioni sulla puntata

La programmazione dei palinsesti televisivi, timidamente e non senza qualche intoppo, ha iniziato a tornare alla normalità. Domenica in, condotta da Mara Venier, ha saputo cavarsela anche nei momenti più bui di questo periodo caratterizzato dall’epidemia dovuta al coronavirus e a oggi continua a ospitare nel suo studio o in collegamento personaggi di spicco appartenenti dello spettacolo, della politica e molto altro.

Scopriamo insieme chi parteciperà oggi alla puntata del contenitore domenicale di Rai 1 che inizierà alle ore 14.00.

Domenica in, gli ospiti di oggi

Domenica In, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotto da Mara Venier, avrà tanti ospiti in studio e, soprattutto, concederà ampio spazio alla finalissima di Ballando con le stelle. Saranno infatti in collegamento il Presidente della Giuria Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Non mancheranno i principali protagonisti del programma che ha fatto emozionare i telespettatori di Rai 1, come per esempio Alessandra Mussolini, Costantino Della Gherardesca e tanti altri artisti.

La nuova fiction di Rai1 intitolata Rita Levi Montalcini verrà presentata in studio da Elena Sofia Ricci,

mentre Ricky, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi in collegamento dalla loro abitazionericorderanno Ugo Tognazzi, il loro papà. I tre figli hanno dedicato un romanzo allo scomparso intitolato UGO: la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio.

La musica verrà portata in studio dal cantautore Fabrizio Moro, il quale si esibirà in un medley dei suoi maggiori successi. L’artista ha appena pubblicato un nuovo album intitolato Canzoni d’Amore Nascoste.

Per quanto riguarda l’informazione medico-scientifica e gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia, interverranno in diretta il Prof. Matteo Bassetti, infettivologo, e il giornalista Bruno Vespa.

