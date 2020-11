Diletta Leotta, gambe in bella mostra e non è sola – FOTO

Strepitosa ogni volta sempre di più, Diletta Leotta appare in magnifica forma, fulgida e lampante più di una stella e bellissima.

Magnifica come sempre, Diletta Leotta ancora una volta stravolge i cuori dei suoi fans con una serie di scatti social. La piattaforma di riferimento è come al solito Instagram.

Leggi anche –> Guendalina Tavassi, trafugati VIDEO a luci rosse: “Ma non ho paura”

E qui la 29enne giornalista sportiva, volto principale di ‘DAZN‘, fa vedere le sue forme sinuose e quel sorriso incantevole che la connota sin da quando aveva cominciato ad essere un volto molto popolare in Italia. Oggi la conoscono praticamente tutti, anche chi non segue lo sport. E per tante ragazze è un modello. Infatti lei non è solo bella ma anche molto spigliata ed abile. Dal punto di vista professionale non le si può contestare nulla. La Leotta sa stare davanti alle telecamere e conosce bene l’argomento calcio, che ormai tratta da anni.

Leggi anche –> Paola Caruso, frase choc sulla madre: sbotta anche Barbara D’Urso

Diletta Leotta, la sua stella splende oggi più che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Poi il fatto di essere anche bella, oltre che brava, ha visto come sbocco naturale questa sua sovraesposizione social. Al punto che oggi la siciliana è la celebrità italiana più nota su Instagram. Davanti a lei c’è solamente Belen Rodriguez in quanto a numero ufficiale di followers. Oltre ovviamente alla inarrivabile Chiara Ferragni e ad i suoi 21,9 mln di fans. Belen e Diletta si attestano rispettivamente a 9,7 mln ed a 7,2 mln in quanto a followers.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Elisa Isoardi-Raimondo Todaro, la coppia di Ballando esce allo scoperto