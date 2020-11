Coronavirus, lo sfogo del prof Galli: “È un vero scandalo”

Il professor Massimo Galli lamenta di non aver ricevuto ancora il vaccino antinfluenzale, nonostante appartenga a una delle categorie più fragili.

“Un vero scandalo”. Non usa mezzi termini il professor Massimo Galli, commentando ai microfoni de L’aria di domenica, su La7, il fatto di non essere ancora riuscito a ricevere il vaccino contro l’influenza stagionale, pur essendo il suo profilo tra i primi ad averne diritto. “Io non sono ancora riuscito ad avere la vaccinazione antinfluenzale – ha affermato stizzito il primario di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano -. Ho 69 anni, sono un operatore sanitario ma non sono ancora riuscito ad avere il vaccino antinfluenzale. Questo è un vero scandalo”.

La pubblica denuncia di Massimo Galli

La conduttrice Myrta Merlino ha replicato basita alle esternazioni di Massimo Galli: “Lei l’ha chiesto al suo medico di base? Vorrei capire, perché trovo incredibile quello che mi sta dicendo”. “Sto disciplinatamente aspettando di averlo nel mio ospedale – ha risposto l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano – ma non ci sono ancora riuscito. Mi auguro che arrivi lunedì”. “È una follia – ha chiosato Merlino – ma di chi è colpa? Della Regione Lombardia?”. E Galli ha ribadito: “Come no. Quello è un discorso su cui si dovrà tornare perché è un vero scandalo“.

Ad occuparsi della gestione dei vaccini antinfluenzali e del piano di distribuzione è la Regione Lombardia che in diversi contesti continua ad accumulare ritardi. Tutto questo mentre gli esperti ci ricordano in continuazione che vaccinarsi è importante per evitare la confusione tra sintomi da Coronavirus e sintomi da influenza.

