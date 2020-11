Chi è Anna Valle: tutto sull’attrice e modella ex Miss Italia

La splendida Anna Valle ha catturato più volte con la sua bellezza l’attenzione dell’Italia intera. Scopriamo insieme chi è e che cosa fa.

La stupenda Anna Valle è conosciuta a livello nazionale e non solo per il suo talento e la sua bellezza. Famosa per le numerose performance da attrice in diverse serie tv e film di successo, è stata eletta anche come Miss Italia. Il suo talento si è spostato fino in Germania, nazione che ancora adesso l’apprezza molto. Leggiamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su Anna e sulla sua carriera.

Anna è nata a Roma il 19 Giugno 1975, sotto il segno dei Gemelli. Oggi ha dunque 45 anni. La splendida modella è alta un metro e settantacinque centimetri, e porta i capelli scuri all’altezza delle spalle. La donna è nata nella capitale italiana, ed è cresciuta a Ladispoli fino all’inizio della sua adolescenza. In seguito, all’età di 13 anni, si è trasferita in Sicilia insieme alla sua famiglia. Al momento abita però a Vicenza, la città del suo attuale marito.

La modella ha avuto due matrimoni: uno con Ulisse Lendaro, ed uno con Gaetano Ossino. Dalla storia d’amore con Ulisse sono venuti al mondo due splendidi bambini, che la donna ama follemente più di ogni altra cosa: Ginevra e Leonardo, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2013.

La Valle è entrata a far parte del mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza Miss Italia 1995, vincendo il primo premio. Da quel momento in poi la sua carriera ha decisamente preso il volo. La donna infatti ha partecipato a Miss Universo 1996, ed ha in seguito preso parte ad un videoclip di Gianni Morandi. Il suo debutto nel mondo del cinema lo ha fatto con Commesse, recitando fianco a fianco con Sabrina Ferilli. In seguito ha fatto parte del cast di numerosi film e serie tv, che hanno consolidato la sua posizione nel mondo del cinema italiano.

Anna Valle, bellezza mozzafiato: non è mai ricorsa alla chirurgia estetica

La bellezza di Anna Valle ha conquistato l’Italia intera e non solo. Il suo viso dai tratti armoniosi ed il fisico mozzafiato hanno fatto breccia nel cuore di chiunque sia venuto in contatto con lei. Risulta difficile credere che una bellezza simile non sia mai ricorsa alla chirurgia estetica, ma pare davvero sia così. La donna infatti ha dichiarato di aver preferito preservare la sua naturalezza, e sembrerebbe averlo fatto in modo decisamente eccezionale.