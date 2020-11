Valeria Graci in lacrime, il drammatico racconto: la paura dell’ex marito

La divertentissima e talentuosa Valeria Graci si è lasciata andare a Verissimo, svelando delle notizie choc sul suo passato.

Valeria Graci ha fatto ridere e divertire gran parte dei telespettatori italiani. Sono tutti abituati a vederla sorridere, e nessuno avrebbe mai immaginato che una tale allegria nascondesse invece molto dolore. La donna racconterà a cuore aperto una parte ombrosa del suo passato nella puntata di oggi di Verissimo, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:00.

Leggi anche->Valeria Graci, il dramma: la fine del rapporto col compagno

L’attrice comica si è lasciata andare nel salotto di Silvia Toffanin, durante la puntata dedicata alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. La storia portata dalla donna riguarda lei e il suo ex marito, e le sue rivelazioni commuoveranno senza ombra di dubbio tutti i telespettatori di questo pomeriggio.

Leggi anche->Chi è Valeria Graci: età, vita privata e carriera della conduttrice di Io e te

“Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima.” ha raccontato Valeria, stando alle anticipazioni. “Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio”. La donna ha fatto riferimento all’amatissimo figlio avuto con l’ex marito, Pierluigi, di 9 anni. “Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore.” ha continuato lei. “Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite“.

Leggi anche->Valeria Graci mostra il cellulare distrutto: “Abbiate il coraggio di denunciare”

“Ho avuto grandi momenti di debolezza. Sono andata in analisi e ho raccontato alla mia famiglia e alle mie amiche cosa stava succedendo, mi sono fatta aiutare.” ha raccontato la Graci. Prima di lasciare lo studio, la donna ne ha approfittato per lanciare un caloroso appello, rivolto a tutte le donne che si sono trovate nella sua medesima situazione. “Bisogna avere fiducia in sé stesse e ricordarsi che tutto passa anche nei momenti di difficoltà”.

Se vuoi seguire tutte le notizie in temo reale CLICCA QUI

Valeria Graci a ruota libera a Verissimo: “Ho avuto il timore di non sentirmi sicura”

Durante la puntata che andrà in onda oggi di Verissimo, Silvia Toffanin ne ha approfittato per domandare a Valeria Graci quale fosse la sua più grande paura. “Ho avuto il timore di non sentirmi sicura.” ha risposto la donna. “Per una come me, abituata a vivere da sola da quando avevo 18 anni, è stata tostissima”. Poi ha continuato: “Sono ritornata a stare con i miei genitori a Roma. Loro sono separati da quarant’anni ma si sono riuniti sotto lo stesso tetto per proteggermi“. Sembrerebbe proprio che la storia di Valeria avrà molto da insegnare a tutti i telespettatori di oggi.