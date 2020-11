Valeria Graci, chi è l’ex marito Simon Russo: la loro storia

Ripercorriamo la storia di Valeria Graci e Simon Russo: chi è l’ex marito della attrice e conduttrice televisiva.

La storia d’amore tra Valeria Graci e Simon Russo si è conclusa ed i rapporti tra i due non sono dei migliori. In una recente intervista concessa a Talk Show ha dichiarato: “Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite”.

L’attrice ha anche confidato di aver sofferto molto per la fine del rapporto e per le continue liti che aveva con il compagno: “Ho avuto grandi momenti di debolezza. Sono andata in analisi e ho raccontato alla mia famiglia e alle mie amiche cosa stava succedendo, mi sono fatta aiutare”. Per il momento Simon non ha parlato né della fine del rapporto con Valeria, né delle affermazioni che questa ha rilasciato. Possibile, però, che abbia possibilità di farlo questo pomeriggio nella puntata di Verissimo in cui sarà ospite.

Valeria Graci, chi è l’ex Simon Russo

Tutte le informazioni che ci sono in rete su Simon Russo sono legate al rapporto sentimentale con Valeria Graci. I due si sono conosciuti quando erano giovani e dal loro amore, nel 2011, è nato il figlio Pierpaolo. Purtroppo con il passare del tempo il rapporto si è incrinato e le liti sono diventate sempre più frequenti. Per questo motivo la coppia ha deciso di separarsi. Tra loro sembra che non ci siano buoni rapporti e che li mantengano solo ed esclusivamente per amore del figlio.