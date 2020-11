Selvaggia Roma, le nuove accuse: “Non ha una dimora, è una falsa”

Nuove rivelazioni sulla vita personale della concorrente del Grande Fratello Selvaggia Roma: nuove accuse nei suoi confronti

Ancora un attacco di Eliana Michelazzo nei confronti di Selvaggia Roma. Il suo intervento ai microfoni di Radio Radio durante il programma “Non succederà più” è stato significativo. Tante nuove rivelazioni dell’ex amico che ha aggiunto di essere molto nervosa guardando la sua ‘peggior nemica’ al Grande Fratello Vip. Prima le due erano molto amiche vivendo anche insieme. Poi la stessa Eliana ha fatto delle scoperte davvero scoppiettanti: “Io realmente ho vissuto Selvaggia in tutti i suoi lati. È brava a fingersi amica, poi ti pugnala alle spalle”. Ad un certo punto l’aveva anche considerata una sorella, ma da casa sua sparivano le cose dagli armadi: “Ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato, e c’è la denuncia. Dodicimila euro e ci sono anche i testimoni”, la sua accusa.

Selvaggia Roma, parla anche l’ex Chiofalo

Successivamente ha svelato come Selvaggia abbia sempre cercato Francesco Chiofalo quando si lasciava con Antonella Fiordelisi: “Come vedeva che lui si lasciava con Antonella lei gli andava a rompere. O a lui o all’altro ex. Deve rompere le scatole alle persone in coppia, a lei piace questo”. Anche Chiofalo è intervenuto nel dibattito svelando nuovi retroscena su Selvaggia Roma: “Lei non ha fissa dimora, è vero. Quando provai a muovermi legalmente ho avuto problemi con l’indirizzo da dare”. Infine, è intervenuto anche Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, che ha rivelato su Radio Radio: “Lui è riuscita a entrare nella Casa dicendo di aver avuto una relazione con Pierpaolo, quindi non solo un bacio. Si è studiata tutto”.