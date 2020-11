Raimondo Todaro, la sua incredibile carriera prima di Ballando con le stelle

Raimondo Todaro è uno dei concorrenti più amati di “Ballando con le stelle” 2020, in coppia con Elisa Isoardi. Prima dello show di Milly Carlucci ha avuto una brillante carriera.

Raimondo Todaro è tra i favoriti di questa edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Elisa Isoardi, nonostante il suo infortunio alla gamba che l’ha costretta a ballare seduta su una sedia.

Ma prima di partecipare al programma condotto da Milly Carlucci, Todaro ha avuto una brillante carriera.

Raimondo Todaro, la sua brillante carriera

Raimondo è nato a Catania il 19 gennaio 1987 ma è praticamente cresciuto a Castelnuovo del Garda , in provincia di Verona. La sua carriera da ballerino è iniziata prestissimo: aveva appena 5 anni quando ha cominciato a ballare, insieme a suo fratello Salvatore. Ha studiato standard e latino-americano, partecipando a diverse competizioni internazionali.

A soli 9 anni ha vinto il suo primo campionato e ha poi partecipato a ben cinque campionati mondiali. Raimondo ha partecipato per la prima volta a Ballando con le stelle come maestro già nel 2005 in coppia con Cristina Chiabotto e ha vinto. Saranno tante altre le volte in cui parteciperà al programma di ballo di Milly Carlucci , fino a questa edizione 2020 con Elisa Isoardi. Quest’anno Todaro ha inoltre curato le coreografie del Cantante Mascherato, il talent show condotto sempre da Milly Carlucci ed è opinionista a ItaliaSì! con Marco Liorni.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2014 Raimondo ha sposato la ballerina Francesca Tocca e con lei ha una bambina, Jasmine, nata nel 2013 che ha poi deciso di seguire le orme di mamma e papà nella danza. Nel 2019 i coniugi si sono separati e la Tocca si è fidanzata con un altro ballerino, Valentin Dumitru. Nonostante la separazione da Francesca sia stato un duro colpo per Raimondo, si è risollevato e ora il gossip parla di una possibile storia proprio con Elisa Isoardi, con cui balla in coppia nello show di Milly Carlucci.