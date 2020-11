Oroscopo del giorno, domenica 22 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo giunti all’ultimo giorno del weekend. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 22 Novembre 2020.

Dicembre è oramai alle porte, e la terza settimana del mese è in procinto di concludersi. Che cosa avranno in serbo oggi per noi oggi gli astri e le stelle? Chi sarà baciato dalla fortuna e chi no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 22 Novembre 2020.

Domenica 22 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Per affrontare al meglio la giornata di oggi sarebbe meglio rimanere al fianco delle persone a voi più care, che vi aiuteranno ad arginare un po’ di malinconia. Prestate attenzione agli smarrimenti: abbiate cura degli oggetti più significativi.

Toro. Cielo sereno per i nati sotto questo segno. La giornata si prospetta serena, a patto che accettiate di prendere con filosofia i piccoli imprevisti senza lanciarvi nella polemica. È il momento giusto per dedicarsi allo sport, meglio ancora se all’aria aperta.

Gemelli. Qualche contrattempo potrebbe rendere la vostra giornata decisamente stressante. Tenete dunque d’occhio l’orologio e prestate attenzione ai ritardi e alle scadenze. Cercate di non strafare e di ricordarvi di dedicare un po’ di tempo anche a voi stessi.

Cancro. Le stelle sono tutte dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Fuoco e fiamme in amore, dunque gettatevi a capofitto senza alcun timore. Non rimandate gli impegni più urgenti alla prossima settimana: è meglio occuparsene oggi.

Leone. È probabile che durante la giornata di oggi siate completamente immersi in una faccenda decisamente insidiosa, ma non temete, tutto si risolverà! Affrontare con coraggio e a testa alta la sfida come solo voi sapreste fare: non vi pentirete dei risultati.

Vergine. La giornata non si prospetta particolarmente positiva per voi, ma la settimana in arrivo porterà fortunatamente dei cambiamenti. Per oggi cercate di tenervi lontani dagli scontri e di prestare particolarmente attenzione alle vostre uscite economiche.

Bilancia. È tempo di cambiamenti per i nati sotto questo segno, ed è il momento di affrontarli con la giusta dose di coraggio, dunque levate il freno a mano e lanciatevi! A livello sentimentale e lavorativo ci sono un sacco di novità ad attendervi.

Scorpione. La giornata potrebbe rivelarsi particolarmente stressante per voi, soprattutto per quel che riguarda il rapporto con i vostri cari. Non cercate di rimandare l’inevitabile, e soprattutto non scappate dagli scontri: è il momento giusto di affrontare le situazioni, anche se spinose.

Sagittario. La prossime ore potrebbero rivelarsi decisamente stressanti per voi. Gli astri non saranno completamente a vostro favore, dunque niente decisioni azzardate. Cercate di ragionare bene prima di compiere una decisione, specialmente se in ambito lavorativo.

Capricorno. Tira aria di novità, perciò tenetevi pronti. I tempi sono maturi per avvicinarsi alla Natura ed alla Spiritualità. Cercate di non agire di fretta o d’impulso: è molto meglio che prendiate decisioni ben studiate e ragionate.

Aquario. Le decisioni difficili sono state il pane quotidiano di questo weekend, ma non mollate, riuscirete a giungere ad una soluzione. Sfogarsi attraverso l’attività fisica potrebbe essere un consiglio vincente, capace di restituirvi un po’ di serenità.

Pesci. La giornata non sarà particolarmente positiva per voi, ed è probabile che avvertiate un po’ di senso di sconforto. Nonostante tutto, grandi soddisfazioni sono in arrivo, perciò non mollate. Prestate attenzione alle spese improvvise.