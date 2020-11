Oggi in tv, Verissimo: anticipazioni e ospiti di sabato 21 Novembre

Un nuovo appuntamento nel salotto di Silvia Toffanin è alle porte. Che cosa ci riserverà la puntata di oggi di Verissimo? Scopriamolo.

Siamo giunti nuovamente all’attesissimo appuntamento settimanale con Silvia Toffanin. La puntata di oggi, sabato 21 Novembre, di Verissimo ha in serbo per i telespettatori numerosissime sorprese. Faranno la loro comparsa nel salotto della compagna di Silvio Berlusconi Michelle Hunziker, Loredana Bertè, Vladimir Luxuria, Valentina Pitzalis, J-Ax, e Valeria Graci. Leggiamo insieme le più succose anticipazioni.

Leggi anche->Alba Parietti fa una confessione drammatica a Verissimo

La bellissima Michelle Hunziker farà il suo ingresso per prima nel salotto della Toffanin. La showgirl intratterrà il pubblico in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che si celebrerà in data 25 Novembre. Proprio per questo sarà mandato in onda lo speciale Verissimo per le donne, nel tentativo di sensibilizzare i telespettatori ed il pubblico sul delicato e drammatico fenomeno che ancora oggi interessa la società moderna.

Leggi anche->Michelle Hunziker in crisi a Verissimo: “Non ce la faccio”

Comparirà in studio anche la celebre Loredana Bertè. La cantante racconterà di fronte alla conduttrice il suo passato e la sua drammatica storia, soprattutto in seguito alla morte della sorella Mia Martini. La cantante si aprirà anche in merito alla figura del padre, Giuseppe Radames Bertè, facendo luce sulle violenze che le due sorelle sono state costrette a subire.

Leggi anche->Matilde Brandi, piange in diretta a Verissimo con Silvia Toffanin

In studio faranno il loro ingresso anche Vladimir Luxuria e Valentina Pitzalis. Luxuria racconterà del suo passato, focalizzandosi soprattutto sul periodo travagliato di transizione che ha affrontato. La Pitzalis invece, donna sfigurata dall’ex marito, parlerà della sua storia, della drammatica aggressione subita, e della sua immensa voglia di riscatto e di continuare a condurre una vita normale e serena.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Verissimo, ospiti della giornata: J-Ax e Valeria Graci

Nella puntata di oggi, sabato 21 Novembre, di Verissimo, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:00 circa, compariranno in studio anche J-Ax e Valeria Graci. Il cantante e rapper, il quale sta attualmente lavorando al fianco della Hunziker in All Together Now, si è sempre battuto contro la violenza sulle donne, ed oggi avrà lo spazio necessario per esprimersi in merito. Valeria Graci racconterà invece senza timore la sua storia al pubblico. Ci sarà dunque tantissima carne al fuoco nell’episodio che andrà in onda oggi pomeriggio, e sono tutti curiosi di scoprire quello che accadrà.