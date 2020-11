Juventus Cagliari Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Juventus e Cagliari è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna il campionato anche oggi e nonostante le restrizioni legate al Coronavirus, stasera alle 20.45 scendono in campo le formazioni di Juventus e Cagliari. Dopo la sosta per le partite delle nazionali di calcio, tornano dunque in campo le squadre di club e tra queste ci sono i bianconeri campioni d’Italia.

La squadra di Torino dunque se la vede stasera con la formazione sarda, che allenata da Di Francesco sta facendo davvero molto bene e con una sorprendente vittoria in trasferta aggancerebbe addirittura proprio i bianconeri in classifica. Il match che si gioca stasera è su DAZN. Nelle file sarde, manca il perno della difesa, Godin arrivato in estate dall’Inter e trovato positivo al Coronavirus.

Precedenti di Juventus – Cagliari e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all'Allianz Stadium di Torino è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Match numero 79 tra le due formazioni nel massimo campionato della Serie A TIM. Nettamente in vantaggio negli scontri diretti i bianconeri della Juventus, che hanno vinto in 40 occasioni. 26 i pareggi, mentre sono appena 12 i successi del Cagliari. Di questo soltanto due sono arrivati in trasferta, contro le 23 vittorie della Juventus tra le mura amiche e i 14 pareggi. Manca la vittoria in trasferta dal 2009, mentre a luglio nell’ultimo confronto diretto a Cagliari hanno vinto i sardi.

Juventus e Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Di Francesco stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Tripaldelli; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone.