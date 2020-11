GF Vip, Selvaggia accusa la fidanzata di Enock: “E’ cornuta”

Al GF Vip è scontro acceso tra Selvaggia Roma e la fidanzata di Enock Barwuah, Giorgia. Tra le due volano parole forti.

Oggi nella Casa del “Grande Fratello Vip” si è tornati a parlare del famoso e presunto bacio tra Selvaggia Roma e Enock Barwuah. Lei continua a sostenere che ci sia stato, mentre lui nega. Alfonso Signorini ha detto al concorrente di aver parlato con la sua fidanzata in merito alla questione.

Alfonso Signorini ha avvisato Enock di aver parlato con la sua fidanzata, Giorgia, in un’intervista che è stata rilasciata sul settimanale Chi. La giovane ha detto di avere piena fiducia nel suo fidanzato e di non credere nel bacio tra lui e Selvaggia, anche perché i due prima di mettersi insieme erano molto amici e confidenti e, pertanto, era già a conoscenza dei trascorsi con la Roma ma non ha mai sentito parlare di un bacio. Secondo Giorgia, la influencer è in cerca di popolarità, ecco perché ha tirato fuori i baci con Enock e Pierpaolo. La ex di “Temptation Island” si è difesa, sostenendo di non essere in cerca di nessuna popolarità.

Selvaggia Roma e il duro scontro con Giorgia

Alfonso Signorini ha riportato la discussione su Selvaggia Roma e Giorgia ha detto che: “Seguendo 24 ore live ho guardato anche la discussione con Elisabetta. Lei mi ha tolto le parole di bocca, tutto quello che penso io lo ha detto Elisabetta. Mi dispiace per Selvaggia, io credo che sia una brava persona, ma credo che debba fare il suo percorso. Io mi fido del mio fidanzato. Selvaggia parla di altro“.

Selvaggia, però, si è detta incredula perché non avrebbe ragioni per mentire su un bacio ed ha nuovamente messo in dubbio gli “attributi” di Enock; poi rivolgendosi a Giorgia, ha detto che: “Sei cornuta, non lo so se eravate fidanzati. Non è il mio fidanzato, non mi interessa“. Il fratello di Mario Balotelli ha provato a fermare lo scontro, chiedendo a Giorgia di non proseguire perché anche lui non voleva più parlarne, ma la sua ragazza aveva altro da aggiungere: “Io credo onestamente che se lei non avesse raccontato questa storia e quella di Pierpaolo non sarebbe qui“. Lo scontro è stato molto acceso ed è terminato solo con Selvaggia in lacrime, perché non le piace l’immagine che sta passando di sé.