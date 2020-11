In questa foto era solo una bambina, mentre oggi è una bellissima e affermata conduttrice, nonché concorrente di Ballando con le Stelle.

Alzi la mano chi è riuscito a riconoscerla (quasi sicuramente nessuno). La bambina raffigurata in questa foto è niente meno che Elisa Isoardi, la bellissima conduttrice televisiva ed ex modella che sta conquistando l’affetto e la stima di tanti telespettatori con la partecipazione a Ballando con le Stelle, in onda il sabato sera su Rai Uno.

La metamorfosi della protagonista di Ballando con le Stelle

Elisa Isoardi da piccola era un tipo particolarmente vivace che amava correre come un “maschiaccio” in bicicletta, con gli amici al Velo Club Esperia Piasco. Di tanto in tanto regala ai suoi follower su Instagram qualche scatto dell’epoca, riscuotendo sempre grande apprezzamento e suscitando molta simpatia con il suo sguardo da furbetta.

Negli anni la Nostra ne ha fatta di strada, a partire dal 2000 con la partecipazione a Miss Italia, passando per le esperienze come modella e testimonial pubblicitario, fino all’approdo alla conduzione di varie trasmissioni di successo, come “La prova del Cuoco”. Senza dimenticare la tanto chiacchierata relazione con Matteo Salvini. Attualmente Elisa Isoardi sta partecipando in qualità di concorrente alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, dove ha già dato prova di grandi doti di ballerina. Ma sotto sotto è ancora, almeno in parte, la vispa bambina di allora…

