Crotone Lazio Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Crotone e Lazio è l’anticipo della ottava giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la sosta per le partite delle nazionali di calcio, torna la Serie A TIM e l’ottava giornata si apre con un match tra due squadre che hanno aspettative diverse, ovvero il fanalino di coda, Crotone, e la Lazio alla ricerca di risultati e continuità, intrappolata al momento in una posizione di metà classifica.

La partita di questo pomeriggio ha rischiato di essere rinviata: una pioggia abbondante abbattutasi sul centro abitato nel corso della notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre 2020 ha infatti provocato danni e allagamenti a Crotone. Nonostante tutto, il terreno di gioco dello Scida ha tenuto bene.

Precedenti di Crotone – Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa pomeriggio allo stadio Enzo Scida di Crotone tra i padroni di casa e i biancocelesti della Lazio è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport 202 e Sky Calcio 1. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Per quanto riguarda i precedenti tra queste due squadre, sono a favore della Lazio con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. In casa calabrese, i biancocelesti sono però riusciti a raccogliere un solo punto, il 2-2 del maggio 2018 che di fatto costrinse la Lazio ai preliminari di Champions League. Nel 2016-2017, invece, vinse il Crotone che di fatto grazie a quei tre punti a fine campionato riuscì nell’impresa di salvarsi.

Crotone e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Stroppa e Inzaghi hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.