Chi è (sempre che esista davvero) il fidanzato di Costantino della Gherardesca? Scopriamo qualcosa di più al riguardo.

Il conduttore di Pechino Express, Costantino della Gherardesca, è diventato il volto simbolo della trasmissione che accompagna i concorrenti nelle varie difficili prove da superare. Naturalmente non mancano le curiosità sul suo conto, a partire dalla vita amorosa. Il Nostro è fidanzato oppure no?

La dolce metà di Costantino della Gherardesca

Costantino Della Gherardesca, classe 1977 e discendente da un ricca e nobile famiglia toscana (vanta tra i suoi antenati sia il famigerato Conte Ugolino, citato anche nella Divina Commedia) non è sposato e pare che non abbia nemmeno un fidanzato. Ha dichiarato di essere omosessuale quando aveva 18 anni e da allora non ne ha mai fatto mistero del suo orientamento. Al tempo stesso però, Costantino è molto riservato e non trapelano – almeno per ora – notizie sulla sua vita sentimentale (anche se in un’intervista a Vanity Fair ha ammesso che vorrebbe moltissimo avere dei figli e che quando nella sua vita arriverà la persona giusta proverà ad adottarne uno).

Per il resto, Costantino Della Gherardesca vive a Milano (ma non si sa bene in quale quartiere). Dopo la dura vita degli anni del collegio ha anche deciso di scappare e ribellarsi alle vessazioni subite in quanto “diverso”. Poi è finalmente è riuscito a trovare una sua dimensione a livello lavorativo e non solo. I pretendenti non gli mancheranno di certo, anche se finora è tutto top secret.

