Carolyn Smith, la verità sul “patto” per restare insieme al marito

Carolyn Smith ha stretto un vero e proprio patto d’amore con il marito Tino Michielotto. Vediamo di cosa si tratta.

Carolyn Smith è felicemente sposata dal 1997 con Enestino (detto Tino) Michielotto, ballerino e coreografo. Per l’insegnante di ballo di Glasgow si è trattato del secondo matrimonio (in precedenza è stata legata a un altro italiano di cui non ha mai rivelato l’identità). I due si sono avvicinati per via di alcuni documenti che la Smith non riusciva a gestire. E da allora non si sono più lasciati.

Il “contratto” sentimentale di Carolyn Smith

E’ stata la stessa Carolyn Smith a spiegare al settimanale Intimità che la sua lunga storia d’amore con Tino Michielotto è stata costellata di litigi e discussioni, ma senza mai arrivare a crisi durature o rotture definitive. E secondo la giurata di Ballando con le Stelle il segreto di una così lunga unione è il dialogo e la voglia di dirsi sempre le cose in faccia, con grande franchezza ma anche rispetto.

“Nel mondo dello spettacolo c’è un alto tasso di infedeltà ma noi ci siamo fatti una promessa: quella di non tradirci – ha spiegato Carolyn Smith -. Quando ci siamo messi insieme sapevo bene che le tentazioni non gli sarebbero mancate però ero tranquilla perché ci eravamo fatti quella promessa, ovvero di parlarci prima che potesse eventualmente succedere qualcosa di… intimo con altre persone. Per fortuna in tutti questi anni insieme non abbiamo mai avuto bisogno di sfiorare l’argomento”. A quanto pare il patto ha funzionato…

