Carolyn Smith è la presidente di giuria nel talent show di Rai Uno “Ballando con le stelle”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Carolyn Smith è una nota danzatrice e coreografa, nonché un popolare personaggio televisivo britannico. In Italia si è fatta conoscere soprattutto come presidente di giuria nel talent show di Rai Uno Ballando con le stelle, a cui partecipa dal 2007. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

L’identikit di Carolyn Smith

Carolyn Smith è nata a Glasgow, in Scozia, il 16 novembre 1960. La sua carriera di ballerina è cominciata quando aveva solo 5 anni con la danza classica. Contemporaneamente ha praticato atletica leggera e ginnastica artistica nella Nazionale scozzese.

Esperta di danza sportiva, Carolyn Smith è diventata specialista in balli latino-americani. A soli 15 anni ha cominciato a mietere successi: è stata finalista ai campionati Europei, piazzandosi al settimo posto, e ha preso parte a diverse altre competizioni, tra cui i campionati del Mondo, il Blackpool Dance Festival e il Grand Slam.

In Italia dal 1982, in seguito al primo matrimonio con un collega torinese, Carolyn Smith si è stabilita in provincia di Padova, dedicandosi all’insegnamento del ballo. La sua scuola di danza, la Carolyn Smith Dance Academy, ha sedi anche in Russia, in Ucraina, in Polonia e in Gran Bretagna. È inoltre giudice internazionale per le danze latino-americane. Oltre al già citato impegno a Ballando con le stelle.

Nel novembre 2015 Carolyn Smith ha annunciato di avere un tumore maligno al seno. E dopo una fase di remissione ha rivelato pubblicamente di essere in trattamento per una recidiva. Sulla scia di questi eventi personali è divenuta testimonial dell’AIRC e si è spesa pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema, rivolgendosi alle donne malate, raccontando il suo caso e invitandole a tener duro. Nel 2017 ha anche pubblicato con HarperCollins il libro “Ho ballato con uno sconosciuto”.

