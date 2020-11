Barbara D’Urso, la conduttrice dà spettacolo: “Oggi ho caldo”

Barbara D’Urso, una tra le conduttrici italiane più amate, ha dato spettacolo del suo fisico mozzafiato sui social, mostrando le sue curve esplosive.

Barbara D’Urso è uno dei volti femminili più seguiti ed amati della televisione italiana, che continua a riscuotere un enorme successo sui principali network. La conduttrice partenopea ha quasi raggiunto i 3 milioni di followers su Instagram, con i suoi scatti che fanno incetta di like.

Barbara D’Urso è molto apprezzata non solo dai suoi colleghi giornalisti, ma anche sui social, dove le sue foto continuano a catturare migliaia di ‘mi piace‘ e di commenti da parte dei suoi fans. Sono quasi 3 milioni i seguaci che apprezzano il suo fascino e le sue curve esplosive. Proprio come nella foto condivisa poco fa sul profilo Instagram della regina di Canale 5, che ha condiviso uno scatto il costume: “Oggi ho caldo…“, ha scritto la D’Urso nella didascalia. Il bikini floreale indossato dalla presentatrice non trattiene le sue forme esplosive e mette in mostra il suo lato A prosperoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso, fisico esplosivo per la conduttrice

Barbara D’Urso ha un fisico da far invidia a molte ventenni e la sua forma è impareggiabile con la sua età anagrafica di 63 anni. I suoi followers lo apprezzano particolarmente e non si sono fatti attendere, riempiendo la bellissima conduttrice di complimenti. Ma qual è il suo segreto?

La regina di casa Mediaset, dove conduce ben tre programmi, è stata recentemente paparazzata senza trucco e senza le sapienti luci dello studio, mentre si allena al parco con il suo personal trainer. Barbara D’Urso è stata vista in abbigliamento sportivo, al mattino presto, mentre tira di boxe con il suo coach, in un’intensa sessione di sport. Sicuramente, questo tipo di attività fisica le sta facendo bene e le consente di mantenere la sua forma smagliante.