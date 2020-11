Ballando con le Stelle, sorpresa Carolyn Smith: cosa accadrà stasera

Finalissima di Ballando con le Stelle, sorpresa grande per la presidente della giuria Carolyn Smith: cosa accadrà stasera.

Sarà la coreografa Carolyn Smith la sorpresa della finale di stasera di Ballando con le Stelle: infatti, per una sera, tornerà a essere ballerina. L’annuncio era stato già dato dalla Rai in un comunicato stampa nei giorni scorsi, ma adesso arriva la conferma della diretta interessata, che fa anche riferimento ad alcune ricorrenze.

Leggi anche: Carolyn Smith ringrazia i fan per gli auguri dall’ospedale: “Non vorrei essere qui…”

Infatti, qualche giorno fa, il 16 novembre, la nota coreografa che lotta da molto tempo contro un cancro ha compiuto 60 anni, mentre il prossimo 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ha ricordato la Smith: “L’anno scorso sono scesa in pista per tutte noi donne, quest’anno mi hanno fatto una sorpresa…”.

Leggi anche: Carolyn Smith, si confessa da Antonella Clerici: “E’ difficile per tutti”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In cosa si esibirà questa sera Carolyn Smith a Ballando con le Stelle

La sorpresa è stata proprio quella di farla ballare nella serata finale del noto programma di Raiuno, anche se non si sa ancora in cosa si dovrà esibire Carolyn Smith. I suoi fan sono comunque prontissimi ad assistere all’esibizione di stasera, dopo che lei ha annunciato la performance attraverso il suo profilo Instagram, che è seguito da oltre 250mila follower di tutte le età.

Grande è l’impazienza per la sua esibizione, dunque, come rivela una sua follower. Un’altra utente spiega: “Qualsiasi cosa ballerai, sarà spettacolare! Ti adoro sia come ballerina che come persona, trasmetti tanta tanta positività…”. Amatissima dal pubblico, la coreografa britannica è popolarissima in Italia proprio perché sin dal 2007 è presidente della giuria di Ballando con le Stelle.