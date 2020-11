Amici 20, Sebastian strega Giulia: Maria le fa ammettere tutto

E’ tornato ad Amici 20 Sebastian come professionista ed ha stregato la concorrente Giulia. La conduttrice la convince ad ammettere tutto.

Maria De Filippi è un’amante del gossip nella scuola di “Amici” e anche quest’anno vuole far conoscere al pubblico cosa accade dietro le quinte del programma. Se si accorge che sta sbocciando un amore non fa nomi, perché lascia ai diretti interessati la possibilità di dichiararsi, ma se è solo una cotta non si fa problemi.

Oggi è andata in onda la seconda puntata del pomeridiano di “Amici 20” e la protagonista è stata la ballerina Giulia Stabile. La ragazza si sta distinguendo per la sua spontaneità e la sua simpatia e molti fans del programma già la adorano. Quando la ballerina è scesa al centro dello studio, Maria De Filippi ha parlato di quanto è successo con Sebastian Melo Taveira. Il ballerino, infatti, dopo essere stato un allievo e un ballerino professionista negli anni scorsi, quest’anno è presente nel programma come assistente e professionista. Sembra che Giulia sia rimasta particolarmente colpita da Sebastian per la sua bellezza e non l’ha tenuto per sé.

Amici 20, Giulia pazza di Sebastian

Maria De Filippi, alla conduzione della ventesima edizione di “Amici“, ha chiamato al centro dello studio Sebastian e gli ha chiesto di raccontare cosa gli ha detto Giulia nei corridoi della scuola. Il ballerino è stato molto schietto: “Ci siamo incontrati nei corridoi, mi ha detto ‘Seba quanto sei bello'”, ha detto. La nuova allieva ha fatto delle precisazioni, in quanto aveva usato parole ben diverse. “No, ho detto ‘sei proprio bello’, è diverso“, ha aggiunto.

L’allieva si è imbarazzata molto durante l’ammissione, soprattutto quando mentre Sebastian lasciava lo studio ha sussurrato: “Sembra scolpito“. Maria De Filippi, però, l’ha sentita e ha invitato il professionista a rientrare e ha chiesto a Giulia di ripetere quanto detto. La giovane si è coperta il viso con le mani, mortificata, ma alla fine ha ripetuto il comportamento. E’ riuscita anche a scherzarci su, sostenendo che: “Ho fatto colpo“. Il momento è stato molto divertente ed è stato ampiamente commentato sui social.