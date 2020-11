Amici 20, anticipazioni lunedì 23: nuovi allievi di danza classica

Ad Amici 20, la puntata del daytime di lunedì 21 mostrerà quello che non abbiamo visto nel pomeridiano di sabato.

La registrazione di giovedì scorso di “Amici 20” non è andata in onda per intero oggi, sabato 21 novembre. Non è la prima volta che una registrazione si interrompe prima della fine e prosegue nel daytime. Lunedì 23, dalle ore 19 su Italia1, ci sarà il proseguimento della giornata di oggi.

Cosa vedremo nel daytime di lunedì 23? Le anticipazioni in merito non mancano, soprattutto perché sono ancora in sospeso i giudizi su alcuni allievi. In ogni puntata del pomeridiano i concorrenti si stanno esibendo davanti ai professori che hanno dato loro un banco, per confermare o meno la loro presenza nella scuola. Oggi gli insegnanti hanno promosso gli allievi che si sono già esibiti. Non sono mancati dei momenti di tensione, però, come per esempio quando Rudy Zerbi ha mostrato delle perplessità sulla sua allieva Arianna, ma alla fine le ha ridato la felpa. Anche per le anticipazioni sul daytime di lunedì sembra che ci saranno solo conferme.

Amici 20, due ballerini per Alessandra Celentano

Nessuno abbandonerà ancora la scuola di “Amici 20” in questa puntata e tutti torneranno nella sala prove con addosso la loro felpa. I ballerini, però, iniziano a tremare in quanto c’è un solo banco vuoto e dei sedici posti a disposizione dagli insegnanti, ne sono già stati assegnati quindici. L’unica insegnante che non ha nessun banco è Alessandra Celentano. Come vedremo lunedì, sono stati presentati due possibili nuovi allievi.

I casting stanno andando avanti e i professori potrebbero sostituire dei banchi o proporre delle sfide in qualsiasi momento del percorso. Nel daytime vedremo le esibizioni di due ballerini di danza classica, per cui potrebbe arrivare il momento del primo banco di Alessandra Celentano. Nella registrazione di giovedì, però, non è stata presa alcuna decisione e i due ballerini classici sono rimasti in sospeso. Nel corso della settimana, però, sicuramente gli insegnanti si esprimeranno sui due possibili allievi.