Alex Zanardi, buone notizie: “Si va verso il ritorno a casa”

Il drammatico incidente di Alex Zanardi, buone notizie per l’ex campione: “Si va verso il ritorno a casa”.

A circa 5 mesi dal terribile incidente, migliora ancora il campione paralimpico dell’handbike Alex Zanardi. Oggi l’atleta è stato trasferito presso l’Ospedale di Padova. Dopo mesi lascia così il San Raffaele di Milano, dove si era trovato a essere ricoverato lo scorso 24 luglio, a causa di un peggioramento delle condizioni.

Dal nosocomio milanese, oggi fanno sapere: “Il paziente ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare”.

Alex Zanardi, come sta il campione dopo il grave incidente

Insomma, un passo per volta, Alex Zanardi sembra sulla strada del miglioramento, sebbene si tratti comunque di un paziente che ha affrontato un incidente gravissimo e dovrà affrontare ancora una lunga riabilitazione. Il campione paralimpico era infatti arrivato al San Raffaele con una condizione di grave instabilità neurologica e sistemica. Era così stato messo in rianimazione intensiva.

Quindi il noto campione – simbolo dello sport paralimpico non solo italiano in tutto il mondo – aveva dovuto affrontare un lungo percorso, con complicanze che erano derivate dal trauma primitivo, quindi aveva subito interventi per la ricostruzione facciale e cranica. Infine, da settembre per lui era stato avviato un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva. Il mese scorso, Alex Zanardi ha compiuto 54 anni.