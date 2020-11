X Factor, scontro aperto tra Emma e Mika: “Irrispettosa, non doveva dirlo”

Lo scontro tra i due giudici Emma e Mika ha generato una bufera sui social, dove gli utenti si sono schierati tutti in favore del cantante.

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata dei live di X Factor 2020. L’atmosfera comincia a farsi incandescente ed ognuno dei giudici serra i ranghi e cerca di portare avanti i talenti della propria scuderia. Normale, dunque, che ognuno di essi sia convinto che tra le proprie fila ci possa essere il potenziale campione. Durante la puntata Emma si è arrabbiata molto per l’eliminazione di Blue Phelix.

Leggi anche ->Blue Phelix eliminato, la rabbia di Emma Marrone: “In Italia non siamo pronti”

Il giudice credeva molto nelle potenzialità del giovane ed ha detto apertamente: “Io penso di aver fatto tutto il possibile, purtroppo è un gioco e i giochi non sempre sono leali. Francesco ha avuto grande coraggio nelle sue esibizioni a mostrarsi per come è veramente senza dissimulare, senza nascondersi, senza avere paura delle schifezze e delle porcate che si vedono ogni giorno. Ha pagato lo scotto del giudizio e del pregiudizio. Purtroppo in Italia non siamo ancora pronti”.

Leggi anche ->X Factor, mistero sulle condizioni di salute di Alessandro Cattelan

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

X Factor, scontro Emma-Mika

In seguito all’eliminazione di Francesco, Emma è apparsa più nervosa. I suoi giudizi nei confronti dei cantanti delle altre squadre sono stati molto duri. In particolar modo la cantante ha bocciato il percorso artistico di Vergo all’interno del programma. Non l’è piaciuta l’esibizione, un mash-up di Oro di Mango con due canzoni di Rosalia, ma soprattutto ritiene che il percorso intrapreso non abbia uno sbocco definito. Emma ha anche detto di avere perplessità sulla personalità mostrata dal concorrente.

Sentendo quelle parole Mika ha controbattuto che a suo avviso la personalità di Vergo è ben evidente. Emma allora ha alzato il tono ed ha specificato il suo punto di vista, dicendo che non ha riconosciuto la personalità nelle esibizioni di queste settimane e che, a suo avviso, proprio le scelte fatte lo stanno portando fuori strada. Infine ha aggiunto con tono polemico: “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo”.

Il web si scaglia contro la cantante

Questa frase di Emma non è piaciuta al pubblico di X Factor, che adora Mika. Era chiaro che il riferimento alla traduzione era rivolto proprio al giudice, visto che è l’unico a non essere di nazionalità italiana. La frecciata non è piaciuta agli utenti web, c’è chi scrive: “Emma l’uscita “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo” nei confronti di #Mika poteva risparmiarsela. Molto irrispettosa”. Un’altra utente scrive: “Emma che cazzo significa o ragionate in italiano o ve lo traduciamo vicino A MIKA te lo traduce lui in 27 lingue il suo pensiero, thank u next”.