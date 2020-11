Vaccino Covid | Crisanti a sorpresa | ‘Perché non lo farei’ | VIDEO

In relazione al vaccino Covid, il noto virologo Andrea Crisanti spiega perché lui sceglierebbe di non farlo. “Ma non è un pensiero da no vax”.

Il virologo Andrea Crisanti, nel corso di un intervento a ‘Focus Live’, evento organizzato dall’omonima rivista scientifica, è andato controcorrente in materia di vaccino Covid. Infatti lui stesso ha dichiarato che non si sottoporrebbe a vaccinazione con quella che sarà la prima versione del siero deputato a debellare la malattia.

Leggi anche –> Vaccino | l’Italia sceglie quello Pfizer Biontech | ‘lo avremo a gennaio’

E perché Crisanti non lo farebbe? “Perché penso che sia mio diritto di cittadino conoscere tutti i dati relativi a questo ritrovato. Vorrei prima avere la certezza relativa al fatto che si tratti di un prodotto testato e sicuro. Che soddisfi tutti i requisiti necessari e che non sia una scorciatoia realizzata in fretta e furia”. Tali dichiarazioni possono essere male interpretate, e proprio allo scopo di evitare qualunque tipo di strumentazione, lo stesso Andrea Crisanti ci ha tenuto a fare una precisazione. Che non si dica che lui sia un no vax.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Vaccino Oxford | con AstraZeneca efficacia del 99% e niente complicazioni

Vaccino Covid, la linea del virologo Andrea Crisanti

“Un vaccino Covid come di qualunque altro tipo diventa tale quando è la comunità scientifica ad attribuirgli questo titolo. Non quando a farlo è una azienda farmaceutica che lo produce. Ed io non sono affatto un no vax. Semplicemente intendo rimarcare come ci sia bisogno di trasparenza”. Quando saranno disponibili tutti i dati richiesti che attestano la bontà del ritrovato anti virus, allora si avrà anche la certezza del fatto che tale rimedio risulterà efficace come deve essere. A questo scopo comunque Crisanti può stare tranquillo. Qualunque progetto contro il virus tra quelli in sviluppo passerà per il rigoroso giudizio dell’Agenzia Europea del Farmaco, per quanto riguarda l’Italia ed il Vecchio Continente. Delle parole di Crisanti comunque si sta dibattendo molto sui social network.

Leggi anche –> Vaccino Pfizer Biontech | la risposta a Moderna | ‘Efficace al 95%’ | FOTO